El alumnado del Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba secunda la huelga en apoyo al pueblo palestino

Alumnado y delegados del estudiantado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba se sumaron ayer a la huelga de estudiantes convocada por diversas organizaciones estudiantiles en apoyo al pueblo palestino. Cerca de medio centenar de estudiantes se concentraron en la Facultad de Medicina, en donde se imparten las clases del centro, para mostrar así su solidaridad con el pueblo palestino.

De esta forma, los estudiantes quisieron hacer patente su condena al genocidio y a la vulneración de las leyes internacionales humanitarias que el Gobierno de Israel está perpetrando en Gaza. En este sentido, la representación estudiantil y el alumnado quiso reclamar también el fin del bloqueo y la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.

Los estudiantes pusieron de manifiesto que la universidad tiene que ser un espacio donde la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos prevalezca y donde se manifieste la solidaridad con todas aquellas situaciones de vulneración de los mismos.