El alumnado del Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba secunda la huelga en apoyo al pueblo palestino
El estudiantado pone de relevancia el papel de la universidad como instrumento de defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos
Alumnado y delegados del estudiantado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban de la Universidad de Córdoba se sumaron ayer a la huelga de estudiantes convocada por diversas organizaciones estudiantiles en apoyo al pueblo palestino. Cerca de medio centenar de estudiantes se concentraron en la Facultad de Medicina, en donde se imparten las clases del centro, para mostrar así su solidaridad con el pueblo palestino.
De esta forma, los estudiantes quisieron hacer patente su condena al genocidio y a la vulneración de las leyes internacionales humanitarias que el Gobierno de Israel está perpetrando en Gaza. En este sentido, la representación estudiantil y el alumnado quiso reclamar también el fin del bloqueo y la apertura de un corredor humanitario internacional estable y seguro.
Los estudiantes pusieron de manifiesto que la universidad tiene que ser un espacio donde la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos prevalezca y donde se manifieste la solidaridad con todas aquellas situaciones de vulneración de los mismos.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura