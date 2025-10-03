El alcalde dice que la ZGAT de la Junta coincide al 90% con lo que pedía Córdoba pero defiende el recurso

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, valora de manera positiva "en términos generales" la resolución de la Junta de Andalucía sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Córdoba, a pesar de que mantiene en cinco meses (marzo, abril, mayo, septiembre y octubre) la posibilidad de que los comercios del centro de la capital abran sus puertas los domingos y festivos. Bellido habla de satisfacción general porque considera que la Junta de Andalucía, gobernada también por el Partido Popular, ha escuchado "el 90%" de las demandas que le hacía el Ayuntamiento de Córdoba, que exigía reducir a tres meses (abril, mayo y septiembre) la aplicación de la libertad horaria.

En lo que ambas instituciones sí han coincidido es en el espacio físico donde operará la nueva ZGAT: el centro histórico de Córdoba. "Lo más importante que era para nosotros la territorialidad y la territorialidad se ha admitido al 100%. En cuanto al tiempo, se ha atendido el 80% de lo que hemos pedido, por eso creo que el 90% está cumplido", ha comentado este viernes el regidor cordobés a los periodistas.

Recurso por defecto de forma

A pesar de ese alto porcentaje de coincidencias que el alcalde observa en el dictamen de la ZGAT de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento anunció ya ayer que plantearía un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprovechando el defecto de forma ocurrido en la presentación de alegaciones por parte de la administración local. "Se nos abre una vía de recursos porque hay un defecto de forma que tiene que ver con que no se han visto las alegaciones que presentamos, y evidentemente con toda la lealtad institucional y con la colaboración que siempre tenemos, pero es evidente que nosotros defendemos un criterio y si hay una posibilidad para defenderlo pues vamos a ir a ello", ha destacado.

De momento, la asesoría jurídica del Ayuntamiento tiene que proponer a la junta de gobierno local el inicio de esas actuaciones ante el TSJA,"pero insisto, por tratar de defender el 100% de nuestras conclusiones sabiendo que la situación que tenemos es mucho mejor que la que teníamos antes y que el 90% de lo que hemos pedido se ha atendido y que sobre todo la territorialidad, que era lo que nos importaba, se ha atendido el 100% de lo que el ayuntamiento reclamaba", ha concluido diciendo.