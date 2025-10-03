Pérdida de competencias en violencia machista
Los abogados de Lucena esperan la resolución del Tribunal Supremo
De momento, no se han producido novedades y ello significa que el cambio debe aplicarse a partir del próximo 1 de enero
El Colegio de Abogados de Lucena se mantiene a la espera de conocer la resolución del Tribunal Supremo respecto al recurso que planteó por la pérdida de competencias en Violencia sobre la Mujer propuesta para este partido judicial el pasado mes de junio, que entraría en vigor en el año 2026. En esta línea, tanto esta institución como el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, confirmaron ayer que, de momento, no se han producido novedades y ello significa que el cambio debe aplicarse a partir del próximo 1 de enero.
La modificación se introdujo en el real decreto 422/2025, que entre otras medidas dota nuevas plazas en secciones de violencia sobre la mujer. El texto señala que, «con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas, se extiende la jurisdicción de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba a los partidos judiciales de Pozoblanco, Lucena y Cabra». De esta forma, al aumento de competencias para el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital se sumarán también las causas de otros partidos judiciales de la provincia. Para afrontar este trabajo, la futura sección de Violencia sobre la Mujer contará con un segundo juez que se incorporará, previsiblemente, en enero de 2026.
El Colegio de Abogados de Lucena se ha opuesto a esta comarcalización, manifestando su «total desacuerdo» con una medida que, entre otros efectos, «obligará a las víctimas a desplazarse hasta Córdoba para la resolución de su asunto» y que «se impone como hecho consumado», denuncian.
El cambio se enmarca en la implantación de los tribunales de instancia. Así, el pasado 1 de julio ya se adaptaron todos los partidos judiciales de la provincia a la nueva estructura de tribunales y al nuevo modelo de oficina judicial, en la que se unifican las plantillas de funcionarios. El próximo 31 de diciembre deben adaptarse las ocho capitales de Andalucía y las cuatro grandes ciudades de la comunidad autónoma.
