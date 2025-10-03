Más de 300 farmacéuticos analizan en Córdoba el impacto en la salud de la alimentación

Más de 300 farmacéuticos se han reunido este jueves y viernes en Córdoba para asistir a la sexta Jornada Nacional de Alimentación, organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, a través de la Vocalía Nacional de Alimentación con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.

El objetivo de este encuentro ha sido que los farmacéuticos puedan actualizar sus conocimientos y compartir experiencias en el ámbito de la alimentación para, así, reforzar su papel como referentes en el consejo nutricional.

Este año, la jornada ha puesto el foco en la alimentación de mercado y su impacto en la salud, haciendo hincapié en la importancia de transmitir a la población que alimentarse bien comienza por una buena elección de los productos, escogiendo siempre las opciones saludables, frescas y de temporada, disponibles en los numerosos mercados españoles.

El acto inaugural, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba, ha contado con la participación de la vocal nacional de Alimentación del Consejo General, Carmen del Campo Arroyo; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño; la teniente de Alcalde de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos; el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Zurbarán.

Participantes en una de las ponencias organizadas. / CÓRDOBA

Reivindicación del papel de los farmacéuticos

Rafael Casaño ha reconocido que “organizar este encuentro ha sido todo un reto y, a la vez, una ocasión única para reivindicar el papel que los farmacéuticos desempeñamos en todas las modalidades de nuestra profesión y, muy especialmente, en el ámbito de la alimentación, donde nuestra labor es cada vez más reconocida y necesaria”. Por ello, ha mostrado su deseo de que “esta jornada sirva para poner en valor ese trabajo, para visibilizarlo, compartirlo y seguir avanzando juntos”.

Por su parte, Jesús Aguilar, además de agradecer el esfuerzo de quienes han hecho posible la jornada y a las autoridades presentes por su respaldo institucional, ha destacado que “los casi 8.000 farmacéuticos colegiados que ejercen en el ámbito de la alimentación son pieza clave en el engranaje sanitario”.

Y ha añadido que “su actuación es imprescindible para promocionar la salud, prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida saludables, impulsar la investigación y difundir información veraz y científica sobre alimentación y estados fisiopatológicos relacionados con la misma”.

Manuel Fernández Zurbarán ha recordado que “la alimentación es uno de los principales determinantes de la salud que plantea grandes desafíos para la salud pública, que van desde la seguridad alimentaria, la obesidad o la malnutrición hasta los efectos secundarios no deseados de los complementos alimenticios o problemas de adicción”.

Otros de los ponentes de la jornada. / CÓRDOBA

Además, ha defendido que “el impulso que necesita la salud pública en los próximos años pasa por la movilización de nuevos actores, entre ellos, los farmacéuticos que tienen un papel fundamental por el rigor científico y la cercanía con la ciudadanía”.

Un programa científico de alto nivel

Carmen del Campo Arroyo ha destacado el alto nivel del programa científico de la jornada y la amplia experiencia y los profundos conocimientos de los ponentes. “En la jornada se han abordado asuntos tan relevantes como la microbiota intestinal, los complementos alimenticios, la dieta mediterránea como modelo de salud, la obesidad y la lucha contra los bulos alimentarios”, ha resaltado.

La ponencia inaugural, titulada “El farmacéutico y la alimentación” ha corrido a cargo de Aquilino García Perea, ex vocal nacional de Alimentación del Consejo General. Y tras él ha intervenido Manuel de la Peña Alonso-Araujo, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, con la conferencia “Cómo la alimentación influye en la longevidad”.

La jornada del jueves se ha cerrado con Marián García García, más conocida como Boticaria García, quien ha explicado cómo sobrevivir con éxito a las tendencias en nutrición, y con una mesa, en la que se ha abordado la cultura y la evolución de la gastronomía andaluza.

Entre las mesas redondas del viernes están la de la nueva era de la alimentación; los nuevos tratamientos frente a la obesidad y recomendaciones desde la farmacia comunitaria; las nuevas metas en la alimentación desde la Vocalía Nacional; la microbiota en los cambios fisiológicos de la mujer, y el índice omega-3 como marcador de riesgo cardiovascular.

El encuentro finaliza con Josep Antoni Tur Marí, vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares, quien pronuncia la conferencia de clausura “La evidencia científica ante los mitos y bulos de la alimentación y la nutrición: mensajes útiles para el día a día del farmacéutico”.