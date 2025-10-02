Vox dice que el alcalde de Encinarejo se limitó a autorizar la limonada pro Palestina, pero que no la apoya

Vox niega que el alcalde de Encinarejo, Francisco Franco, haya apoyado un acto en apoyo de Palestina y en contra del "genocidio" de Israel y asegura que se ha limitado a dar luz verde a un trámite administrativo. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el partido de Santiago Abascal niega que el alcalde de la Entidad Local Autónoma apoye a Palestina desmarcándose de los postulados de su formación. "Paco Franco, en ningún momento, se ha mostrado a favor de la limonada solidaria por Palestina, cuya celebración ha sido difundida en cartelería y redes sociales" incluidos los del Ayuntamiento de la localidad.

Desde la formación han asegurado que "la autorización de este acto responde exclusivamente a un mero trámite administrativo, fruto de la entrada de una solicitud en el registro por parte de una asociación o grupo de personas, como ocurre con cualquier otro tipo de petición ciudadana". Por tanto, consideran que es "rotundamente falso que el alcalde se haya desvinculado de la ideología de Vox" y dicen que "también es falso que haya mostrado algún apoyo a esta actividad, ya que su postura ha sido clara desde el primer momento".

Alcalde en minoría

En este sentido, Vox explica que Franco se abstuvo en la decisión sobre la celebración de este evento, "pero que al gobernar en minoría, las decisiones del pleno deben asumirse aunque no respondan a su criterio político". En este caso, “la propuesta salió adelante porque una vez más el Partido Popular se alineó con el Partido Socialista, dando vía libre a la realización de este evento. En nuestro caso solo atendimos a un trámite administrativo por registro de entrada", sostienen.

“Lo que ha ocurrido es un ejemplo más de lo que pasa cuando se gobierna en minoría y el Partido Popular decide ponerse del lado de la izquierda. Vox mantiene intactos sus principios y se centra en lo que de verdad importa a los vecinos de Encinarejo, pero necesitamos más apoyo ciudadano para que no se repitan estas situaciones y podamos gobernar con la fuerza suficiente para defender de verdad lo que nos piden los votantes”, ha asegurado el alcalde en el comunicado.