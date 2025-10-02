Urbanismo encarga otra obra para mejorar el callejón del Galápago entre Orive y Capitulares

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a litación una obra para mejorar la conexión este-oeste de la manzana de San Pablo, en concreto, para intervenir en el callejón del Galápago. En este caso, el callejón se sitúa entre la calle Capitulares y los jardines de Orive y la intervención es otra más de las varias que se han ejecutado en la manzana. La última fue la de 2023, la que permitó abrir el acceso occidental a Orive, entrando desde Capitulares y yendo por uno de los laterales del convento de los Claretianos.

En cuanto a la obra que sale ahora a licitación, el presupuesto alcanza los 103.251,96 euros, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de tres meses. En este caso, se intervendrá en una superficie de 253,78 metros cuadrados que colindan en su franja oeste con la parte trasera de las viviendas de calle Capitulares, al este con el patio del Galápago del convento de San Pablo y al sur con la citada obra que se acabó en 2023.

Acceso a los jardines de Orive. / CÓRDOBA

Lo que busca Urbanismo es dar continuidad al acceso occidental del jardín de Orive empleando el mismo tipo de tratamiento y adecuando la planta baja de las viviendas colindantes y el muro de fábrica que delimita el patio del Galápago. Es una intervención más de las que proyectadas para la AU-6, es decir, la manzana de San Pablo, que cuenta con un plan especial aprobado desde 1999 y donde se lleva actuando desde principios de los 2000.

Intervenciones

La primera intervención fue la recuperación del propio jardín de Orive que permitió abrir la conexión San Pablo-Corredera (norte-sur), que se hizo en 2004. En 2009, se planteó como objeto primordial la creación de unas condiciones idóneas de todo el espacio para garantizar la conexión este-oeste. Entre 2010 y 2011 se hizo el espacio de conexión sur, que requería tener en cuenta los niveles y las cotas existentes. También en 2010 se actuó sobre un importante elemento arquitectónico perteneciente al que fue el convento de San Pablo y en la entrada al recinto de huerto de dicho convento. Lo último que se hizo fue la conexión Capitulares-Orive en 2023.