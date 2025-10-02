Vivienda
Urbanismo autoriza dos nuevos bloques de apartamentos turísticos en el entorno del Alcázar
Publicadas las calificaciones ambientales para dos proyectos, uno en Puerta Sevilla y otro en la avenida del Corregidor
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto autorizar dos nuevos proyectos de apartamentos turísticos en la ciudad, ambos muy cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos. Según publica este jueves el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se informa de sendas calificaciones ambientales (permiso previo a la licencia) para dos bloques de apartamentos, uno en la calle Puerta Sevilla y otro en la avenida del Corregidor.
Según la información que aparece en el tablón, en el número 1 de Puerta Sevilla la empresa Hera Propietaria proyecta nueve apartamentos turísticos. En el caso de la avenida del Corregidor, los apartamentos (no se especifica cuántos) irán en el número 14 y están promovidos por Barbastro Inversiones.
Licencias
Durante los últimos meses, han sido numerosos los permisos y licencias concedidos por Urbanismo para la apertura de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. Cabe recordar que esta actividad de alojamiento no está vetada en ningún punto de la ciudad, mientras que sí lo está la de viviendas de uso turístico (VUT), en este caso, para los distritos centro y sur. La diferencia, normalmente los apartamentos turísticos ocupan todo un bloque de viviendas con servicios que se asemejan más a un hotel, mientras las VUT son viviendas turísticas dentro de bloques donde también hay uso residencial.
Datos del INE
Ayer mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de ocupación de apartamentos turísticos relativos al mes de agosto. En el caso de la capital, en un mes no especialmente bueno para el turismo, se alojaron en apartamentos cerca de 6.500 turistas, un 9% más que en el mismo mes de 2024. Además, según el INE, en agosto había en Córdoba capital 367 alojamientos de este tipo con unas 1.200 plazas, cuando un año antes eran poco más de 300 y menos de 1.000 plazas.
