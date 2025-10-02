La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El mapa con los municipios más pobre y ricos de Córdoba, el veredicto del juicio por le crimen de Sagunto y el detenido en Lucena por un supuesto abuso sexual a una niña de 4 años centran la crónica vespertina
La Agencia Tributaria ha dibujado un mapa con los municipios más ricos y más pobres de la provincia de Córdoba. La renta media crece en la capital y se encuentra por encima de la media andaluza, con una media de 29.749 euros y Nueva Carteya es el municipio con la renta más baja, con 14.200 euros. En otro orden de cosas, ya hay veredicto del jurado del crimen de Sagunto. El acusado de asesinar a un hombre en Platero Pedro de Bares ha sido hallado culpable, por unanimidad, por el jurado, según se ha podido conocer esta tarde. Y en tercer lugar, os contamos un suceso de última hora. Un hombre ha sido detenido en plena calle en Lucena, supuestamente, por intentar abusar sexualmente de una menor de cuatro años. La niña, que tiene cuatro años, ha sido trasladada al hospital Infanta Margarita de Cabra donde la van a examinar por estos hechos.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los Tedax que retiraron un proyectil de la guerra frente a El Arcángel: "Era totalmente letal y tenía tres kilos de explosivo"
- Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel
- La Junta publica en el BOJA la ZGAT con cinco meses y el Ayuntamiento anuncia que presentará un contencioso
- El desempleo sube en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 parados menos en Córdoba
- Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La UCO ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
Provincia
- Ágatha Ruiz de la Prada inaugura una nueva edición de Fuente Palmera de Boda
- Espectacular despliegue para desmantelar una red de narcotráfico en Palma del Río, con seis detenidos
- Detenido en Antequera un hombre buscado por un tiroteo con dos heridos en Puente Genil
Andalucía
- El SAS llamará a 2.000 mujeres en una semana para detectar si hubo fallos en el cribado de cáncer de mama
Campo
Ocio
España
- España desconoce por el momento la cifra exacta de españoles de la Flotilla a Gaza retenidos por Israel
