Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El mapa con los municipios más pobre y ricos de Córdoba, el veredicto del juicio por le crimen de Sagunto y el detenido en Lucena por un supuesto abuso sexual a una niña de 4 años centran la crónica vespertina

Personas en la calle Cruz Conde de Córdoba capital.

Personas en la calle Cruz Conde de Córdoba capital. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Agencia Tributaria ha dibujado un mapa con los municipios más ricos y más pobres de la provincia de Córdoba. La renta media crece en la capital y se encuentra por encima de la media andaluza, con una media de 29.749 euros y Nueva Carteya es el municipio con la renta más baja, con 14.200 euros. En otro orden de cosas, ya hay veredicto del jurado del crimen de Sagunto. El acusado de asesinar a un hombre en Platero Pedro de Bares ha sido hallado culpable, por unanimidad, por el jurado, según se ha podido conocer esta tarde. Y en tercer lugar, os contamos un suceso de última hora. Un hombre ha sido detenido en plena calle en Lucena, supuestamente, por intentar abusar sexualmente de una menor de cuatro años. La niña, que tiene cuatro años, ha sido trasladada al hospital Infanta Margarita de Cabra donde la van a examinar por estos hechos.

