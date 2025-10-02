La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica en los próximos años y antes de 2028 incorporará 25 nuevos títulos. En concreto, la institución académica tendrá en su catálogo cinco grados más, 14 másteres y cinco programas de doctorado. Te contamos los detalles de la programación universitaria. Por otro lado, la Flotilla ya se encuentra en aguas internacionales, bajo la amenaza de la Armada israelí que está dispuesta a atacar a los cerca de 47 barcos y unos 500 activistas que transportaban alimentos para Gaza. Y en tercer lugar, una semana después de que se anunciara que El Jamón se había hecho con Supermercados Piedra, este periódico habla con el que será responsable de la cadena cordobesa. Manuel Oria, que mantendrá a los 800 trabajadores de Piedra, habla de sus planes para las tiendas.

Además, destacamos estas otras noticias:

