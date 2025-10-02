La actualidad del jueves 2 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La ampliación de la oferta académica de la UCO, las novedades sobre el abordaje de Israel a la Flotilla y la entrevista al responsable del grupo El Jamón centran los titulares del inicio del día
La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica en los próximos años y antes de 2028 incorporará 25 nuevos títulos. En concreto, la institución académica tendrá en su catálogo cinco grados más, 14 másteres y cinco programas de doctorado. Te contamos los detalles de la programación universitaria. Por otro lado, la Flotilla ya se encuentra en aguas internacionales, bajo la amenaza de la Armada israelí que está dispuesta a atacar a los cerca de 47 barcos y unos 500 activistas que transportaban alimentos para Gaza. Y en tercer lugar, una semana después de que se anunciara que El Jamón se había hecho con Supermercados Piedra, este periódico habla con el que será responsable de la cadena cordobesa. Manuel Oria, que mantendrá a los 800 trabajadores de Piedra, habla de sus planes para las tiendas.
- La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
- Israel comienza el abordaje a los barcos de la Flotilla de Gaza y la detención de los activistas en aguas internacionales
- Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La UCO propone el uso de microcredenciales de gran especialización para agilizar la alta demanda de personal en la industria de defensa
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde que habrá en Campo Santo de los Mártires
- Despedidas tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Me da miedo buscar y que por una baja me cierren la puerta"
- El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
Provincia
- La Denominación de Origen Los Pedroches presenta un recurso alzada contra los cambios de Guijuelo
- El Ayuntamiento de Montoro inicia los trámites para construir seis viviendas de alquiler asequible
- La comisión del PFEA autoriza 180 proyectos en Córdoba con 31 millones de inversión
Cultura
- La poesía como antídoto del 'clickbait': "no me paro a pensar que al lector le cueste más o menos concentrarse"
Agricultura
Andalucía
- Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta
Internacional
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos