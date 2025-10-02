Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 2 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La ampliación de la oferta académica de la UCO, las novedades sobre el abordaje de Israel a la Flotilla y la entrevista al responsable del grupo El Jamón centran los titulares del inicio del día

Aulario de Rabanales, al inicio de este curso 2025-26.

Aulario de Rabanales, al inicio de este curso 2025-26. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica en los próximos años y antes de 2028 incorporará 25 nuevos títulos. En concreto, la institución académica tendrá en su catálogo cinco grados más, 14 másteres y cinco programas de doctorado. Te contamos los detalles de la programación universitaria. Por otro lado, la Flotilla ya se encuentra en aguas internacionales, bajo la amenaza de la Armada israelí que está dispuesta a atacar a los cerca de 47 barcos y unos 500 activistas que transportaban alimentos para Gaza. Y en tercer lugar, una semana después de que se anunciara que El Jamón se había hecho con Supermercados Piedra, este periódico habla con el que será responsable de la cadena cordobesa. Manuel Oria, que mantendrá a los 800 trabajadores de Piedra, habla de sus planes para las tiendas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Agricultura

Andalucía

Internacional

TEMAS

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
  8. Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos

El paro sube en septiembre en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 desempleados menos

El paro sube en septiembre en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 desempleados menos

El calor se resiste y remonta en Córdoba: esta es la escalada de las temperaturas vaticinada por la Aemet

El calor se resiste y remonta en Córdoba: esta es la escalada de las temperaturas vaticinada por la Aemet

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de octubre de 2025

El Ayuntamiento pide también cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

El Ayuntamiento pide también cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

La UCO ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones

La UCO ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones

Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»

Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»

La Junta cede a Córdoba el solar de la Biblioteca para el futuro parque del Campo Santo de los Mártires

La Junta cede a Córdoba el solar de la Biblioteca para el futuro parque del Campo Santo de los Mártires
Tracking Pixel Contents