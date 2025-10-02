Los Tedax que retiraron un proyectil frente a El Arcángel: "Era totalmente letal y tenía tres kilos de explosivo"

"Hay que hacerlo, no hay nadie detrás de nosotros que venga a quitarlo", ha afirmado este jueves el subinspector de la Policía Nacional David Ruiz sobre la retirada de un proyectil de la Guerra Civil localizado en Córdoba, frente al centro comercial El Arcángel, el año pasado. Junto a su compañero José Antonio Moreno, ha sido distinguido con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco durante la celebración del día de la Policía Nacional, que ha tenido lugar en la plaza de La Corredera.

Estos operativos Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos) afirman que el artefacto podría haber explotado a los obreros. Era "totalmente letal" y tenía "tres kilos de explosivo", recuerdan. De este modo, se trataba de un proyectil de artillería rompedor "bastante grande", con un diámetro de 107 milímetros. Se usaba en cañones con la finalidad, por ejemplo, de destruir edificios. "En las imágenes de la guerra de Ucrania se puede ver cómo destrozan edificios, tanques…", ha señalado David Ruiz.

A.J.González Córdoba Día de los Ángeles Custodios patronos de la Policía Nacional acto plaza de la Corredera / AJ González / COR

Su espoleta, la parte del artefacto que manda su inicio, estaba muy dañada por el impacto de la taladradora que lo sacó al exterior en la obra del tanque de tormentas. Esto supuso "un añadido de peligrosidad", ha indicado Jose Antonio Moreno, haciendo hincapié en que "estata totalmente funcional y era muy peligroso".

De este modo, su compañero David Ruiz ha lamentado que "la gente se confía y piensa que algo que tiene 80 años ya no funciona, pero se construyeron para funcionar, aunque estén en el agua o en unas condiciones de almacenaje que no son las suyas, da igual, están perfectamente operativos. Todos los años hay accidentes".

Ante estos hallazgos, la Policía valora la posibilidad de destruir el artefacto en el mismo lugar "para evitar manipulaciones que puedan llevar a accidentes", o de trasladarlo, bajo medidas de seguridad, a otro sitio. En aquella ocasión, la proximidad de viviendas y del centro comercial motivaron que lo recogiesen y lo llevasen a un lugar seguro, fuera del núcleo urbano, para explosionarlo. "La manera de neutralizarlo es su destrucción", ha detallado el subinspector David Ruiz.

Los Tedax continúan desactivando "bastantes" proyectiles de la Guerra Civil en Córdoba y en otros lugares de España (cuentan con 28 grupos en la geografía nacional) donde siguen apareciendo. David Ruiz explica que "todas las situaciones son un poco distinas" y también matiza que los riesgos para estos operativos "son medidos y valorados, no estamos locos. La formación hace que te acostumbres a estas intervenciones".