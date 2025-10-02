El nivel de renta crece en Córdoba capital y se mantiene por encima de la media andaluza

Córdoba capital se encuentra por encima de la media andaluza en nivel de renta, según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2023 y publicados este miércoles. Así, la capital cordobesa tiene una renta bruta media de 29.749 euros, unos 3.684 euros más que la media de Andalucía, que se sitúa en 26.065 euros.

La capital cordobesa se sitúa como el municipio de la provincia de mayor renta bruta media declarada, con esos 29.749 euros, lo que supone 1.236 euros más (+4,3%) respecto a 2022. En este municipio se registraron en el año 2022 un total de 172.028 declaraciones. A la capital, que suele ocupar este puesto año tras año, le sigue Añora, con una media de 26.845 euros, superior a los 25.017 euros registrados en 2022. Son los únicos dos municipios cordobeses que superan la media andaluza, mientras que ninguno consigue alcanzar la media nacional, ubicada en 31.333, unos 933 euros más en un año.

La estadística que la Agencia Tributaria ha publicado incluye el IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes -salvo el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común- de 2023. Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023 como el municipio de mayor renta, con unos ingresos declarados medios de 88.011 euros, un 3,15% más que el año anterior. Tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron el madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3% más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1% más), que escalan un puesto respecto a 2022.

Las rentas más bajas

En el otro extremo de la lista, Nueva Carteya es el municipio de menor renta de la provincia de Córdoba, y con un unos ingresos medios de 15.549 euros. Esto se traduce en una diferencia de 14.200 euros con la capital cordobesa, el municipio más rico, una brecha que cada vez se amplía más, tras pasar de ser de 14.060 euros en 2022 y con respecto a Fuente Carreteros, el pueblo con menor renta en la estadística de ese año.

El municipio de Nueva Carteya, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

Las localidades que le preceden a Nueva Carteya son Fuente Carreteros, que solía estar a la cola de la lista, con una renta media muy parecida, de 15.558 euros (+7,6%); Valenzuela, con 15.940 euros (+7,5%) y, ya por encima de la barrera de los 16.000 euros se encuentra Iznájar, con 16.241 euros (+7,6%); La Guijarrosa, con una renta media de 16.767 euros (+6,2%); y Monturque y Adamuz, con 16.827 (+3%) y 16.924 euros (+6,4%) respectivamente.

Casi todos los municipios han conseguido aumentar sus ingresos declarados, salvo Rute, con una renta de 20.011 euros (-4,2%); Villanueva del Duque, con 20.872 (-2,7%) y Villafranca de Córdoba con 23.682 y un descenso del 10%.

A nivel nacional en este apartado destaca Andalucía y el municipio malagueño de Benamargosa se ha situado como el de menor renta de toda España, con una media de 13.831 euros, seguido de los granadinos Guardahortuna (14.339 euros), Colomera (14.507 euros) y Montejícar (14.528 euros). El quinto puesto fue para el pacense Higuera de Vargas (14.679 euros); el sexto, para el jienense Montizón (14.483 euros), y el séptimo, para el también jienense Noalejo (14.864 euros). Tras ellos figuran Zahínos (Badajoz, 14.880 euros), Algarinejo (Granada, 14.940 euros) y Cambil (Jaén, 14.973 euros).