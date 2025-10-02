PSOE y Hacemos critican que el IMAE fomente festivales privados en detrimento de la programación municipal

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba del Ayuntamiento de la capital han criticado el presupuesto del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) para 2026 y han anunciado su vota en contra al entender que supone "un retroceso" en el compromiso municipal con la cultura de Córdoba. Las cuentas del próximo ejercicio descienden respecto al pasado algo menos de un 2%, al pasar de 7.116.240 euros en 2025 a 6.980.644 euros en 2026.

Para el PSOE este recorte se explica, principalmente, por "la drástica disminución de las inversiones", ya que en 2025 se consignaron 500.000 euros, mientras que en 2026 apenas se contemplan 150.000 euros para la redecoración del Gran Teatro. “Estamos asistiendo al debilitamiento progresivo del IMAE como motor cultural de la ciudad”, han advertido los concejales socialistas Isabel Bernal y Ángel Ortiz. “El gobierno municipal está debilitando la programación propia del Instituto para derivar recursos hacia grandes eventos privados. Se prioriza la foto y el espectáculo a corto plazo frente al compromiso sostenido con la creación cultural en Córdoba”, denuncian los ediles.

La principal novedad de las cuentas para 2026 es la creación de nuevas líneas de subvenciones. La más llamativa destinará 600.000 euros a financiar grandes festivales musicales en recintos ajenos al IMAE. Para el PSOE, “esos 600.000 euros son un coladero para financiar espectáculos privados en detrimento de la programación pública del instituto”. Aunque también se habilita una línea de 50.000 euros para salas pequeñas de música, dirigida a apoyar al tejido cultural independiente y a artistas locales, el PSOE considera que esta iniciativa resulta positiva pero claramente insuficiente frente al enorme desequilibrio con respecto a las ayudas a grandes festivales.

El presupuesto contempla además la celebración de importantes hitos culturales, como los Premios Nacionales de la Música Independiente (Premios MIN) en marzo, la 45ª edición del Festival de la Guitarra o la Gala Extraordinaria de Premiados del Concurso Nacional de Arte Flamenco prevista para noviembre. Sin embargo, los socialistas alertan de que estas citas pueden quedarse en “actos aislados” si no se refuerza una programación estable y sostenida. “No basta con traer grandes titulares: Córdoba necesita una política cultural de continuidad, que apoye a los creadores locales, al talento emergente y a la programación propia de sus teatros y espacios culturales”, han subrayado los concejales socialistas. A la debilidad de las cuentas se suma además el informe desfavorable de la Intervención General, que cuestiona el Anexo de Personal y la Plantilla Presupuestaria al haber incorporado incrementos y modificaciones en la relación de puestos de trabajo sin aprobación formal, lo que supone, según el informe, me- didas “sin amparo legal”. Esta situación es, para los consejeros socialistas del IAME, “muy grave, ya que el presupuesto llega con reparos de legalidad de la propia Intervención Municipal, lo que demuestra la improvisación y la falta de rigor con que se han elaborado unas cuentas que ni siquiera garantizan una base administrativa sólida”.

Críticas de Hacemos

El grupo municipal Hacemos Córdoba, por su parte, ha denunciado también que “los presupuestos del IMAE para 2026 certifican el abandono de la cultura pública en Córdoba al reducir un 70% la inversión en los teatros municipales mientras blinda 600.000 euros en subvenciones para dos festivales privados”.

Desde la coalición de izquierdas han advertido de que “el modelo del Partido Popular es evidente: recortar en lo común, dejar sin recursos al Gran Teatro, al Góngora o a la Axerquía, y volcar el dinero en eventos privados donde después acuden a hacerse la foto”. En este sentido, han recordado que “la programación de los teatros municipales cada vez es más limitada, mientras los concejales del PP presumen en redes sociales de festivales privados donde ponen dinero público como si fuese suyo”.

Hacemos Córdoba ha lamentado que “un año más, el PP deja fuera el Bono Cultural Joven, que permitiría a cientos de jóvenes acceder a las actividades organizadas por el IMAE y, por tanto, apoyar al tejido cultural de la ciudad”. Para la coalición, esta exclusión “demuestra el desinterés del alcalde por garantizar el universal a la misma”. Asimismo, el grupo municipal ha criticado la tramitación de las cuentas: “igual que en 2024, el PP volverá a aprobar mañana los presupuestos del IMAE sin consenso, sin diálogo y sin contar con la oposición ni con el sector cultural. Es un ninguneo absoluto y una muestra de prepotencia política que empobrece a Córdoba”.

Para Hacemos Córdoba, las cuentas de 2026 suponen “una nueva vuelta de tuerca en el desmantelamiento del IMAE: el PP presenta un presupuesto aún más conservador, con menos inversión y más subvenciones a eventos privados”.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido “explicaciones públicas sobre por qué se reducen las inversiones en infraestructuras culturales a tan solo 150.000 euros, mientras se reparten 600.000 a festivales privados”, y ha recordado que “estos recursos podrían haberse destinado a modernizar los equipamientos municipales, mejorar la accesibilidad del Gran Teatro o apoyar a las compañías locales”.

Finalmente, desde la coalición de izquierdas han concluido que “Córdoba necesita un gobierno que defienda lo público, que cuide de sus teatros y de quienes sostienen la cultura todo el año, no un modelo de escaparate para unos pocos. O apostamos por lo común o seguimos pagando palcos VIP con dinero de todos”.