El precio de la vivienda usada en Córdoba sube un 3,1% en el último año

El precio de la vivienda usada en Córdoba subió un 3,1% durante el último año, según el último informe de precios de idealista. Este dato supone un crecimiento del 6,4% trimestral y el precio máximo histórico de la vivienda en la región andaluza. Todas las provincias andaluzas tienen precios más altos que hace un año salvo Jaén donde cayeron un 1,8%. La mayor subida se ha producido en la provincia de Málaga donde los vendedores piden un 17,2% más por sus viviendas. Le siguen las subidas de la provincia de Almería (12,7%), Cádiz (12,5%), Granada (11,6%), Huelva (8,8%), Sevilla (8,4%) y Córdoba (3,1%).

Jaén es la provincia andaluza más económica para comprar una vivienda usada, con 823 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 3.982 euros, lo que supone el precio más alto en la provincia desde que idealista tiene registros.

Capitales de provincia

El precio sube en todas las capitales andaluzas durante los últimos doce meses. El mayor ascenso se produce en las ciudades de Huelva y Málaga, donde los vendedores piden un 17% más por sus viviendas. Les siguen Almería (9,9%), Granada (9,7%), Sevilla (8,9%) y Jaén (8,7%). Cádiz (2,5%) y Córdoba (7,1%) registran los menores ascensos.

Málaga se consolida como la capital andaluza donde resulta más caro comprar una vivienda usada, con 3.620 euros/m2. Le siguen Cádiz, donde los propietarios piden una media de 3.010 euros/m2, y Sevilla, con 2.563 euros/m2. Por el contrario, Jaén (1.307 euros/m2) y Huelva (1.588 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.