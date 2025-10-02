Datos de idealista
El precio de la vivienda usada en Córdoba sube un 3,1% en el último año
Todas las provincias andaluzas tienen precios más altos que hace un año salvo Jaén, donde cayeron un 1,8%
El precio de la vivienda usada en Córdoba subió un 3,1% durante el último año, según el último informe de precios de idealista. Este dato supone un crecimiento del 6,4% trimestral y el precio máximo histórico de la vivienda en la región andaluza. Todas las provincias andaluzas tienen precios más altos que hace un año salvo Jaén donde cayeron un 1,8%. La mayor subida se ha producido en la provincia de Málaga donde los vendedores piden un 17,2% más por sus viviendas. Le siguen las subidas de la provincia de Almería (12,7%), Cádiz (12,5%), Granada (11,6%), Huelva (8,8%), Sevilla (8,4%) y Córdoba (3,1%).
Jaén es la provincia andaluza más económica para comprar una vivienda usada, con 823 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 3.982 euros, lo que supone el precio más alto en la provincia desde que idealista tiene registros.
Capitales de provincia
El precio sube en todas las capitales andaluzas durante los últimos doce meses. El mayor ascenso se produce en las ciudades de Huelva y Málaga, donde los vendedores piden un 17% más por sus viviendas. Les siguen Almería (9,9%), Granada (9,7%), Sevilla (8,9%) y Jaén (8,7%). Cádiz (2,5%) y Córdoba (7,1%) registran los menores ascensos.
Málaga se consolida como la capital andaluza donde resulta más caro comprar una vivienda usada, con 3.620 euros/m2. Le siguen Cádiz, donde los propietarios piden una media de 3.010 euros/m2, y Sevilla, con 2.563 euros/m2. Por el contrario, Jaén (1.307 euros/m2) y Huelva (1.588 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos