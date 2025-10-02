Datos del Ministerio de Trabajo
El paro sube en septiembre en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 desempleados menos
El desempleo sube en los servicios y la industria, pero cae en el campo y en la construcción
El paro subió en septiembre en la provincia de Córdoba en 246 personas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de una subida leve que además se ve sobrepasada, y mucho, por el balance anual, pues en septiembre de este año había en la provincia casi 5.000 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado. En concreto, el mes pasado había en Córdoba 52.672 parados registrados, que son un 0,47% más que en agosto, pero un 8,37% menos que en septiembre de 2024, cuando había 4.811 parados más. De nuevo, de esas casi 53.000 personas desempleadas, la mayoría eran mujeres, hasta 33.053 por 19.619 hombres. Además, casi 5.000 tenían menos de 25 años.
Por actividad económica
La mayor parte de los desempleados se concentraba en el sector servicios, con 34.877 parados, mientras que 4.629 pertenecían a la industria, 3.863 a la construcción y 3.590 a la agricultura. Además, 5.713 pertenecían al colectivo de sin empleo anterior. La subida mensual del desempleo, analizan las actividades económicas, se debió, sobre todo, al sector servicios. En este caso, mientras los servicios ganaban 484 parados, el resto de sectores o los perdían o la subida era muy poco destacada. En este caso, el paro cayó en la construcción en 189 personas en septiembre y en la agricultura lo hizo en 144 personas. En el caso de la industria, sumó solo seis parados en un mes.
Contratos
Pese a la subida del paro, en septiembre se firmaron más contratos que en agosto y también más que en septiembre del año pasado. Según los datos de Trabajo, en la provincia se firmaron en septiembre un total de 26.485 contratos, que son 9.271 más que en agosto (una subida de casi un 54%) y 1.483 más que en septiembre de 2024 (una subida de un 6%). De ese total de contratos, 9.830 eran indefinidos, que también se incrementaron tanto en la comparativa anual como mensual. La mayoría, hasta 16.655, eran temporales, que también se incrementaron en ambas comparativas. En lo que va de año, en la provincia de Córdoba se han firmado un total de 218.343 contratos de trabajo, un 63%, 137.693 temporales, y un 37% (80.650) indefinidos.
De los firmados en septiembre, la mayoría fueron para trabajar en el sector servicios. Según las cifras del ministerio de Yolanda Díaz, se firmaron en Córdoba el mes pasado cerca de 15.000 contratos en servicios, por los 6.500 del campo, los 2.827 de la construcción y los 2.189 de la industria.
