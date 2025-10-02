Pacientes con artritis subrayan en Córdoba la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad

Con motivo del Día Nacional de la Artritis y el inicio de octubre, mes dedicado a esta enfermedad, el Hospital Quirónsalud Córdoba ha acogido ayer y hoy mesas informativas de la Asociación Cordobesa de Enfermos de Artritis Reumatoide (Acoare). El objetivo es sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, favorecer su conocimiento y recordar la importancia del diagnóstico precoz.

Seún ha informado Quirónsalud Córdoba en una nota de prensa, la detección temprana resulta determinante para frenar la progresión de la artritis. En los primeros meses tras la aparición de los síntomas se pueden obtener los mejores resultados, gracias a tratamientos eficaces modificadores de la enfermedad, capaces de controlar la inflamación y prevenir daños irreversibles en las articulaciones. Hoy en día los pacientes con artritis inflamatoria pueden aspirar a llevar una vida activa, trabajar, hacer deporte o planificar su vida diaria.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación crónica en las articulaciones —principalmente manos, muñecas y rodillas— y que, sin tratamiento, puede ocasionar deterioro progresivo. Aunque suele aparecer en la mediana edad y es más frecuente en mujeres, cada paciente presenta una evolución diferente. En paralelo, la espondiloartritis agrupa patologías como la artritis psoriásica o la espondilitis anquilosante, que afectan sobre todo a la columna y a grandes articulaciones, con manifestaciones clínicas y abordajes terapéuticos específicos.

Las asociaciones como Acoare, además de dar visibilidad a estas enfermedades, proporcionan apoyo emocional y un espacio para compartir experiencias, contribuyendo a reducir el aislamiento que muchas veces acompaña a las patologías crónicas.

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha explicado que dispone de una consulta especializada en artritis y espondiloartritis, donde los pacientes reciben una atención integral y personalizada. Asimismo, cuenta con una unidad de Reumatología Pediátrica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en niños y adolescentes hasta los 14 años.