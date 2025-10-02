El jurado halla culpable por unanimidad al acusado de asesinar a un hombre en Platero Pedro de Bares

El acusado de asesinar a un amigo en una vivienda de Platero Pedro de Bares, en el barrio de Sagunto de Córdoba, el 11 de abril de 2024 ha sido hallado culpable, por unanimidad, por el jurado. En la tarde de este jueves ha tenido lugar la lectura del veredicto, donde los jurados concluyen, además, que el ataque fue sorpresivo y que no influyeron en el procesado la ingesta de alcohol y drogas.

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba inició el juicio, con Tribunal del Jurado, el lunes pasado. En el primer día, el procesado, que es de nacionalidad rumana, declaró que había lanzado un navajazo al aire de forma "involuntaria" y sin ver a quién agredía. En este sentido, alegó que había actuado en defensa propia después de ser agredido por su pareja sentimental y por su amigo.

Sin embargo, los testimonios de la principal testigo de los hechos, su novia en aquel momento, de policías nacionales y de médicos forenses han desmentido la versión ofrecida por el encartado, situando la escena del crimen en la entrada de la vivienda, y no en el salón, y aludiendo a un ataque "sorpresivo" ante el que la víctima no pudo defenderse.

El Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, reclamando 20 años de prisión para el acusado por un delito de asesinato. Además, solicitó incluir en la responsabilidad civil una indemnización para una hija de la víctima mayor de edad que no había sido reconocida. El fallecido tenía, asimismo, dos hijos menores de edad.

De su parte, las acusaciones particulares, ejercidas por la madre de los hijos del fallecido y por los padres, también elevaron a definitivas sus conclusiones. En este último lugar, se adhirieron a la petición realizada por la fiscal.

La defensa del encartado modificó sus conclusiones para reclamar que se aprecie la eximente de haber actuado en defensa propia o, de forma subsidiaria, la atenuante de actuar en defensa propia y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos

De este modo, los hechos ocurrieron el 11 de abril de 2024, cerca de las 10.00 horas de la mañana. La víctima, el agresor y la pareja de este se hallaban en el domicilio de ella, pero, según indicó la mujer, el procesado la insultó y la agredió, y esto motivó una discusión entre los dos hombres.

Ellos se conocían de su paso por la prisión. La tarde de antes, se encontraron los tres en la vía pública y decidieron consumir drogas juntos, para lo que acudieron a la vivienda de ella. Tomaron base, cocaína, porros y alcohol, y publicaron imágenes en Tik Tok. Finalmente, la novia y el amigo echaron al procesado de la casa, pero este regresó, llamó al timbre y le apuñaló nada más abrir la puerta.