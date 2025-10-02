La Junta publica en el BOJA la ZGAT con 5 meses y el Ayuntamiento anuncia que presentará un recurso

La Junta de Andalucía ha publicado este jueves, 2 de octubre, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que mantiene los cinco meses en los que el comercio del centro de Córdoba podrá abrir los domingos y festivos. La publicación determina como meses de libre horario comercial marzo, abril, mayo, septiembre y octubre, a pesar de que el Consistorio de Córdoba sostiene que presentó en septiembre, en tiempo y forma, las alegaciones para solicitar que la ZGAT se redujese a los meses de abril, mayo y octubre. Pese a esas alegaciones presentadas por la administración local, el BOJA dice en su publicación de hoy que "transcurrido el plazo, el Ayuntamiento de Córdoba no ha presentado alegaciones a la propuesta de resolución de la Dirección General de Comercio de 10 de septiembre de 2025".

En estudio de asesoría

Fuentes municipales constatan que el registro de las alegaciones sobre la ZGAT se hizo por los cauces administrativos legales y en los plazos correctos, después de que el alcalde, José María Bellido, firmase el decreto oportuno. Estas mismas fuentes avanzan que pondrán el caso en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento para explorar la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo. Así las cosas, al Ayuntamiento dispone ahora de un mes para recurrir potestativamente, mediante recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

La falta de acuerdo sobre la ZGAT en Córdoba se limita al ámbito de actuación temporal, ya que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba estaban de acuerdo con limitar geográficamente la libertad horaria al centro de la ciudad.

Criterios de la Junta

La asignación de meses para la ZGAT se hace, entre otras cuestiones, por las pernoctaciones turísticas registradas en el último año. Por ese motivo, el Ayuntamiento alegó para pedir el recorte a tres meses que el mes de marzo de 2024 debía considerarse un mes excepcional al haber transcurrido la Semana Santa durante los días 21 al 31 de marzo. Sin embargo, la Junta sostiene que si bien como expone el Ayuntamiento de Córdoba la Semana Santa es un reclamo turístico en esta ciudad incrementando el número de pernoctaciones durante su celebración, "de acuerdo a los datos aportados por el Ayuntamiento de Córdoba la media anual de pernoctaciones en este municipio en el año 2023 fue de 130.092, superando también en este año el mes de marzo la media anual, a pesar de no celebrarse la Semana Santa en dicho mes". La Junta también incluye el mes de septiembre porque el año pasado también superó la media de pernoctaciones anuales con cerca de un 3,82 % en 2024 y en el año 2023 en más del 7,65 %.