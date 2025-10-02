La Junta de Andalucía entrega a Córdoba el premio Destino Turístico de Excelencia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recogido esta tarde en Archidona (Málaga) el premio Destino Turístico de Excelencia que ha otorgado la Junta de Andalucía a la ciudad. Este galardón se enmarca en los premios Andalucía de Turismo 2025, con los que la Administración autonómica reconoce la labor de personas, empresas e instituciones que contribuyen a que la industria turística cuente con una reputación de excelencia a nivel mundial.

En el caso de la capital cordobesa, el Ejecutivo autonómico destaca que cuenta con todos los elementos para ser punto de encuentro y referencia nacional e internacional “gracias a su riqueza patrimonial, una ubicación geográfica privilegiada y una red de comunicaciones excelente”.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento, “que viene a respaldar la imagen de Córdoba como destino turístico de primer nivel”. Bellido ha apuntado que la ciudad “cuenta con todos los mimbres para la atracción de visitantes y es cierto que eso, unido a una buena gestión turística desarrollada desde lo público siempre de la mano del sector, ha permitido que la capital se sitúe en los principales circuitos turísticos, tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras”.

Bellido ha indicado que hablar hoy de Córdoba “es pensar en una ciudad visitable los 365 días del año, única en el mundo por sus cuatro patrimonios de la humanidad, con una oferta cultural y monumental inigualable, con una calidad gastronómica que atrae cada vez a más turistas y con un entorno natural que la convierte en un destino óptimo para las familias y los amantes del deporte”.

Una ciudad, ha apuntado el regidor, “que ha sabido adaptarse a los cambios y nuevas demandas de los turistas y que tiene muy claro el camino a seguir, que es el de un turismo de calidad, sostenible, el que viene y pernocta, disfruta de la gastronomía, compra en nuestros comercios...; el que viene e invierte, admira, cuida y convive de forma respetuosa”.

El alcalde ha concluido que reconocimientos como este “son un acicate para seguir trabajando y que Córdoba se consolide como un destino turístico único”.

Los galardonados

Además del Ayuntamiento de Córdoba, en Trayectoria Empresarial Turística, el premio ha recaído en Grupo Hoteles Porce, que nació en Granada como una empresa familiar y que actualmente alcanza su tercera generación con siete establecimientos en Granada, Madrid y Sevilla, cerca de un millar de habitaciones y un equipo de más de 180 profesionales, han indicado desde la Junta.

En la categoría de trabajador del sector turístico, han sido dos galardonados ex aequo. Lucía del Ara Soriano Morilla, profesional que ha dedicado más de una década al mundo ferroviario, primero como factora de circulación en las provincias de Huelva y Sevilla y actualmente como responsable de supervisar el tráfico ferroviario en el Centro de Regulación de la Circulación de Sevilla Santa Justa, desde donde se coordinan diariamente más de 400 trenes de viajeros y mercancías.

El otro premiado es Arturo Bermúdez Camacho, que el 28 de abril, durante el gran apagón que afectó al país, ayudó a una turista británica que se puso de parto frente al hotel Puente Real de Torremolinos (Málaga), a la que asistió personalmente en el parto del bebé, que nació sin pulso pero que Arturo logró salvar al aplicarle las maniobras de reanimación.

La Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) ha sido premiada por sus Buenas Prácticas en materia de Empleo Turístico; una escuela que abrió sus puertas en 1997 y desde entonces ha formado a casi 600 profesionales de cocina y sala, alcanzando un índice de inserción laboral cercano al 91%.

Además, COPE Andalucía ha sido reconocida en el apartado de Comunicación por su contribución a la difusión del destino turístico a través de las ondas durante los últimos 25 años, destacando que "con la llegada del nuevo milenio, nace el programa Destino Andalucía, espacio destinado a descubrir esta tierra a los propios andaluces".

Asimismo, la Asociación Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez ha sido distinguida en Formación e Investigación Turística. Integrada por Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Rota, Trebujena, Puerto Real y Lebrija, trabaja desde 2006 por la cohesión y promoción sostenible del enoturismo en la zona, contando con cuatro denominaciones de origen y más de un centenar de empresas.

En Innovación Turística, el galardón ha sido para el Restaurante La Costa, que abrió hace medio siglo de la mano de Rogelio Álvarez e Iluminada Moreno en un polígono industrial de El Ejido (Almería); mientras que la Asociación Camino del Rocío sin barreras ha recibido el reconocimiento en Accesibilidad e Inclusividad Turística por su labor para "dar respuesta a la aspiración de miles de personas con discapacidad que deseaban vivir con plenitud su fe y llegar en peregrinación hasta la Blanca Paloma".

El Destino Turístico de Excelencia ha sido otorgado al Ayuntamiento de Córdoba, "la única ciudad del mundo que cuenta con cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento que refleja la grandeza histórica, cultural y artística de una tierra que ha sido cruce de civilizaciones y punto de encuentro de culturas a lo largo de los siglos".

El título de Embajador de Andalucía ha recaído en MasterChef por su contribución a la promoción de la región, ya que desde su primera emisión en 2013 han sido varias las ocasiones en las que ha escogido Andalucía para sus pruebas de exteriores, con escenario como el Alcázar de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Cabo de Gata en Almería o las playas de Tarifa en Cádiz.