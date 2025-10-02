El Imibic premia a doce jóvenes talentos en la 16ª edición de sus Jornadas de Jóvenes Investigadores

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), con la colaboración Biomol, ha entregado un total de doce premios a los mejores jóvenes científicos que han participado en las 16ª Jornadas de Jóvenes Investigadores, desarrolladas durante los días 1 y 2 de octubre.

Según ha detallado el Imibic en una nota, estas jornadas han congregado este año la participación de más de 250 jóvenes investigadores, que han asistido a un total de 36 comunicaciones orales y 61 comunicaciones tipo póster, dedicadas a los programas de investigación del instituto sobre: cáncer, nutrición, patologías infecciosas e inmunológicas y enfermedades crónicas e inflamatorias.

La programación ha incluido la conferencia especial de la sesión Biomol, impartida porJulio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC) y catedrático de Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Inteligencia artificial en investigación: de la teoría a la práctica. Mayol ha compartido su experiencia en innovación biomédica y en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito clínico.

Además, este jueves ha tenido lugar la conferencia plenaria titulada Harnessing CCR7? Dendritic Cells for Enhanced Cancer Immunotherapy, impartida por Mauro Di Pilato, investigador principal del laboratorio de investigación básica y traslacional del Departamento de Inmunología en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas (Estados Unidos). En esta charla, Di Pilato ha expuesto los últimos avances de su equipo en la interacción entre células dendríticas y linfocitos T en el contexto tumoral.

Generación de conocimiento

El objetivo de estas jornadas es impulsar la generación y difusión del conocimiento científico desde las primeras etapas de la carrera investigadora, reforzando su impacto en la salud de la población. Durante dos días, el Imibic se ha convertido en un espacio de intercambio de ideas y colaboración entre jóvenes talentos, con el fin de avanzar en estrategias preventivas y terapéuticas frente a enfermedades de alta prevalencia.

Han inaugurado el acto el director científico del Imibic, Pablo Pérez; el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño; la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba, María José Polo, y la presidenta de la Comisión de Formación, Marién Rodríguez.

En sus palabras de bienvenida, Pérez ha subrayado que "estas jornadas no solo visibilizan la calidad de los trabajos de nuestros investigadores en formación, sino que también refuerzan la colaboración entre disciplinas y centros, un pilar esencial para la ciencia traslacional. Nuestro compromiso es seguir creando un entorno que potencie su desarrollo y genere un impacto real en la sociedad".

En el acto de clausura han estado presentes el jefe de estudios del Hospital Universitario Reina Sofía, Pablo A. Arenas; Marién Rodríguez, presidenta de la Comisión de Formación, y María Carmen Vázquez, integrante del comité organizador.

Los premiados

Los galardones de la edición de este año han recaído en Ignacio Gil, en la sesión denominada Cáncer I, mientras que el premio correspondiente a la sesión de Enfermedades crónicas e inflamatorias ha recaído en Ismael Sánchez. El premio referente a la sesión Nutrición ha sido para Beatriz González; en el apartado destinado a Enfermedades infecciosas e inmunológicas ha recaído en Antonio Romero, y en Cáncer II ha resultado premiads Lucía Suanes. En la sesión Enfermedades crónicas e inflamatorias II, el premiado ha sido Alberto Torres.

De igual modo, se han entregado dos premios por los mejores trabajos en formato póster a Javier López y Adrián Llamas. El premio honorífico a la mejor comunicación lo ha obtenido Ignacio Gil y el premio otorgado por el colegio de médicos a la mejor comunicación de un residente, Virginia Plaza.

Por otro lado, los dos premios Jóvenes Investigadores Imibic 2025, financiados por Biomol, han recaído en Silvia Daza y Jaime David López, premio a la mejor publicación científica de 2024 realizada por un investigador predoctoral y premio a la mejor publicación científica de 2024 realizada por un investigador postdoctoral junior, respectivamente.