Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de octubre de 2025

Exposición

Se inaugura ‘Mis miradas’

Inauguración de la exposición Mis miradas, de Carlos Pelillo. El artista ofrece un recorrido íntimo a través de sus acuarelas, donde captura con delicadeza y precisión escenas cotidianas que cobran nueva vida bajo su mirada. Calles luminosas, rincones con historia y paisajes serenos se transforman en ventanas hacia la sensibilidad del autor, invitando al espectador a detenerse, contemplar y descubrir la belleza de lo sencillo.

CÓRDOBA. Galería Artio. Patio de María. Don Rodrigo, 7. 20.30 horas.

Exposición individual

‘Alfredo Alcaín, su lado mágico, inquieto y juguetón’

Inauguración de la exposición individual Alfredo Alcaín, su lado mágico, inquieto y juguetón. Se podrá visitar hasta el próximo 31 de octubre.

CÓRDOBA. Sala Mateo Inurria. Plaza de la Trinidad, 1. 19.30 horas.

Inauguración

‘Nilo’, de José María de Acilu

Inauguración de la exposición Nilo, del arquitecto e ilustrador José María de Acilu. Podrá visitarse hasta el próximo 31 de octubre.

CÓRDOBA. Colegio Oficial de Arquitectos. Avda. del Gran Capitán, 32. 12.30 horas.

Cosmopoética

Continúan las actividades

Destacar las actividades Verso a verso, lecturas poéticas con Antonio Luis Ginés, Lola Ruiz y Francisco Javier Guerrero, a las 18.30 y A dos voces, encuentro con los autores Sergio Ramírez y Luis García, a las 20.30, en la sala Orive.

CÓRDOBA. Sala Orive. Plaza de Orive. 18.30 y 20.30 horas.

Conferencia

‘Santería: cultura, tradición y fe como expresión de un pueblo’

Antonio Rafael García Oliveros y Manuel Franco Espinar ofrecerán la conferencia Santería: cultura, tradición y fe como expresión de un pueblo. El acto será presentado y moderado por Antonio Jesús García Montes.

CÓRDOBA. Centro Recepción Visitantes. Plaza del Triunfo, s/n. 20.00 horas.

El café de los jueves

‘El asombroso mundo del cómic ¡Viva la cultura popular!’

Conferencia El asombroso mundo del cómic ¡Viva la cultura popular!, a cargo de Sebastián de la Obra. La entrada es libre hasta completar el aforo.