La Fundación Caja Rural del Sur y la Sebastián Almagro colaboran en la formación de nuevos pilotos y mecanicos de aviones
Este convenio incluye facilitar a aquellos jóvenes cuyas familias tienen un menor poder adquisitivo el acceso a titulaciones en centros homologado por la Agencia Española de Seguridad Aérea
La Fundación Caja Rural del Sur y la Fundación Sebastián Almagro han alcanzado un acuerdo que estrecha los lazos de colaboración que mantienen ambas entidades en la provincia de Córdoba y en Andalucía con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y social, informa Caja Rural del Sur en una nota de prensa. En este caso colaboran para fomentar la formación de nuevos pilotos y mecanicos de aviones
La firma del convenio tuvo lugar en Córdoba con la participación del presidente de la entidad, José Luis García-Palacios Álvarez, y el presidente de la Fundación Sebastián Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano.
Así, según informa la nota de prensa, ambas fundaciones muestran su disposición a colaborar en fines que contribuyan al progreso de la comunidad con un impacto positivo y duradero, mediante la promoción del desarrollo empresarial, la innovación y la responsabilidad social, hacia un futuro más próspero y sostenible. En el nuevo convenio se incluye facilitar a aquellos jóvenes cuyas familias tienen un menor poder adquisitivo el acceso a la titulación ATPL (H) y CPL/IR (H) y TMA en un centro homologado por la Agencia Española de Seguridad Aérea, lo que va a permitir disponer de pilotos y mecánicos especializados en tareas relacionadas con la seguridad, emergencia y defensa.
La Fundación Sebastián Almagro, constituida por la empresa cordobesa Pegasus Aviación en 2007, rinde homenaje al insigne aviador y múltiple campeón mundial de vuelo acrobático, Sebastián Almagro, fundador del grupo empresarial en 1966, dejando un legado que ha inspirado a la Fundación a lo largo de los años.
