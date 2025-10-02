Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 2 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 3 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:
Rafael Cruz Sotomayor
La Inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Alfredo de los Ríos Guerra
La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuela Carrasco Roldán
La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonio Jurado Verchez
La Inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Castillo Serrano
La Inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
María Antonia Arnau Rosello
La Inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Manuel Dorado Sampedro
La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba