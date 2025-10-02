Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 2 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 3 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:

Rafael Cruz Sotomayor

La Inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Alfredo de los Ríos Guerra

La Inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuela Carrasco Roldán

La Inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonio Jurado Verchez

La Inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Castillo Serrano

La Inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

María Antonia Arnau Rosello

La Inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Manuel Dorado Sampedro

La Inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Salud.

