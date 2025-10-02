Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto de protesta

Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel

Han puesto el foco en el acuerdo entre Israel y Estados Unidos y han pedido protección para la flotilla

Huelga estudiantil de apoyo a Palestina

A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Los estudiantes de Córdoba se han manifestado este jueves contra el "genocidio" en Gaza y para exigir al Gobierno español "la ruptura total" con Israel. Con pancartas, banderas palestinas y consignas como La flotilla de Gaza no es una amenaza, No es una guerra, es un genocidio o Era un hospital, no una base militar, numerosos estudiantes, acompañados por algunos políticos y representantes de asociaciones y vecinos han marchado desde Las Tendillas y hasta la Subdelegación del Gobierno en una actividad complementaria al paro estudiantil que han convocado a todos los niveles.

Más de cuarenta ciudades se han sumado a esta iniciativa del movimiento estudiantil "contra este genocidio sionista atroz" y consideran que "volvemos a demostrar con hechos que estamos en el lado correcto de la historia: al lado del pueblo palestino, de sus mujeres, hombres, niños y niñas que están siendo exterminados". Han puesto el foco en el Gobierno, la Unión Europea y Estados Unidos, criticando el acuerdo al que ha llegado Donald Trump con Israel, que "no solo está siendo aplaudido por los medios de comunicación, la ONU o los regímenes árabes corruptos que han traicionado una y otra vez la causa palestina, sino también por aquellos Gobiernos que dicen estar con el pueblo palestino, como el de Pedro Sánchez".

La manifestación de estudiantes contra la guerra de Gaza, en imágenes

La manifestación de estudiantes contra la guerra de Gaza, en imágenes / A.J.González

Para los estudiantes "los mismos que han asesinado a más de 680.000 personas, que han bombardeado escuelas y hospitales, que están matando de hambre y sed a una población indefensa, quienes han expulsado a millones de sus tierras, ahora quieren coronar este genocidio con un plan de paz que está hecho a medida de los sionistas y sus aliados imperialistas".

Asimismo, han pedido protección para la flotilla Global Sumud que fue interceptada ayer. La portavoz en Córdoba del Sindicato de Estudiantes, Patricia Sánchez, ha pedido "que la flotilla no se toque" y ha hecho responsable a Israel, Trump y "todos los gobiernos cómplices de Europa" por el daño que puedan sufrir.

El desempleo sube en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 parados menos en Córdoba

Los Tedax que retiraron un proyectil frente a El Arcángel: "Era totalmente letal y tenía tres kilos de explosivo"

Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel

Diez colegios de Córdoba competirán por hacer la mejor instalación floral en Flora Mini

El Colegio de Médicos de Córdoba apoya la huelga en rechazo al borrador del estatuto marco

La Junta publica en el BOJA la ZGAT con 5 meses y el Ayuntamiento anuncia que presentará un recurso

Infraestructuras culmina la obra de la calle Ponce de León y avanza que actuará de nuevo en Colombia

Urbanismo encarga otra obra para mejorar el callejón del Galápago entre Orive y Capitulares

