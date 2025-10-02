Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel

Los estudiantes de Córdoba se han manifestado este jueves contra el "genocidio" en Gaza y para exigir al Gobierno español "la ruptura total" con Israel. Con pancartas, banderas palestinas y consignas como La flotilla de Gaza no es una amenaza, No es una guerra, es un genocidio o Era un hospital, no una base militar, numerosos estudiantes, acompañados por algunos políticos y representantes de asociaciones y vecinos han marchado desde Las Tendillas y hasta la Subdelegación del Gobierno en una actividad complementaria al paro estudiantil que han convocado a todos los niveles.

Más de cuarenta ciudades se han sumado a esta iniciativa del movimiento estudiantil "contra este genocidio sionista atroz" y consideran que "volvemos a demostrar con hechos que estamos en el lado correcto de la historia: al lado del pueblo palestino, de sus mujeres, hombres, niños y niñas que están siendo exterminados". Han puesto el foco en el Gobierno, la Unión Europea y Estados Unidos, criticando el acuerdo al que ha llegado Donald Trump con Israel, que "no solo está siendo aplaudido por los medios de comunicación, la ONU o los regímenes árabes corruptos que han traicionado una y otra vez la causa palestina, sino también por aquellos Gobiernos que dicen estar con el pueblo palestino, como el de Pedro Sánchez".

La manifestación de estudiantes contra la guerra de Gaza, en imágenes / A.J.González

Para los estudiantes "los mismos que han asesinado a más de 680.000 personas, que han bombardeado escuelas y hospitales, que están matando de hambre y sed a una población indefensa, quienes han expulsado a millones de sus tierras, ahora quieren coronar este genocidio con un plan de paz que está hecho a medida de los sionistas y sus aliados imperialistas".

Asimismo, han pedido protección para la flotilla Global Sumud que fue interceptada ayer. La portavoz en Córdoba del Sindicato de Estudiantes, Patricia Sánchez, ha pedido "que la flotilla no se toque" y ha hecho responsable a Israel, Trump y "todos los gobiernos cómplices de Europa" por el daño que puedan sufrir.