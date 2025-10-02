Programa y horarios
El Encuentro Jubilar Diocesano de Córdoba prevé reunir este sábado a 7.000 fieles en la plaza de toros
El obispo presidirá una misa multitudinaria tras una procesión con la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y San Acisclo y Santa Victoria
La diócesis de Córdoba celebra este sábado, cuatro de octubre, un Encuentro Jubilar con dos sedes, con motivo del Año de la Esperanza convocado por el Papa Francisco. Por la mañana, el escenario será el Colegio Trinidad, en la calle Pepe Espaliú s/n, y por la tarde la plaza de toros de la capital cordobesa.
Según informa la diócesis en un comunicado, este Encuentro Jubilar Diocesano se concibe en su primera parte como un gran encuentro sinodal en el que participan, por la mañana, hasta seiscientas personas representantes de todas las realidades eclesiales de Córdoba en el Colegio Trinidad, de la Fundación Diocesana Santos Mártires.
Por la tarde, se celebrará la procesión eucarística de la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y los patronos de la diócesis, San Acisclo y Santa Victoria. La procesión partirá de la parroquia de Beato Álvaro de Córdoba, en avda. de Guerrita, 23, y acabará en la plaza de toros, donde el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá una misa en la que está previsto que participen 7.000 personas. Después, comenzará un festival de música católica.
Horarios:
Colegio Trinidad
- 9 horas. Comienza la acogida patio del Colegio Trinidad
- 10 h. Inauguración del encuentro.
- 10.30 h. Ponencia general
- 12.00 h. Trabajo por itinerarios
- 13.30 h. Puesta en común Colegio Trinidad
Parroquia Beato Álvaro de Córdoba
- 17.30 h. Formación de la comitiva de la procesión
- 18.30 h. Salida de la procesión eucarística
Plaza de Toros
- 17.30 h. Apertura de la plaza de toros
- 19.30 h. Llegada a la plaza de toros de la procesión Eucarística
- 20.00 h. Eucaristía solemne
- 21.00 h. Comienzo del festival de música
- 23.00 h. Fin del Encuentro
