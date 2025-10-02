El Encuentro Jubilar Diocesano de Córdoba prevé reunir este sábado a 7.000 fieles en la plaza de toros

La diócesis de Córdoba celebra este sábado, cuatro de octubre, un Encuentro Jubilar con dos sedes, con motivo del Año de la Esperanza convocado por el Papa Francisco. Por la mañana, el escenario será el Colegio Trinidad, en la calle Pepe Espaliú s/n, y por la tarde la plaza de toros de la capital cordobesa.

Según informa la diócesis en un comunicado, este Encuentro Jubilar Diocesano se concibe en su primera parte como un gran encuentro sinodal en el que participan, por la mañana, hasta seiscientas personas representantes de todas las realidades eclesiales de Córdoba en el Colegio Trinidad, de la Fundación Diocesana Santos Mártires.

Por la tarde, se celebrará la procesión eucarística de la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y los patronos de la diócesis, San Acisclo y Santa Victoria. La procesión partirá de la parroquia de Beato Álvaro de Córdoba, en avda. de Guerrita, 23, y acabará en la plaza de toros, donde el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidirá una misa en la que está previsto que participen 7.000 personas. Después, comenzará un festival de música católica.

Horarios:

Colegio Trinidad

9 horas. Comienza la acogida patio del Colegio Trinidad

10 h. Inauguración del encuentro.

10.30 h. Ponencia general

12.00 h. Trabajo por itinerarios

13.30 h. Puesta en común Colegio Trinidad

Parroquia Beato Álvaro de Córdoba

17.30 h. Formación de la comitiva de la procesión

18.30 h. Salida de la procesión eucarística

Plaza de Toros