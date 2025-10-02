Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festival de las Flores

Diez colegios de Córdoba competirán por hacer la mejor instalación floral en Flora Mini

La Delegación de Educación contratará monitores para abrir los centros el fin de semana

Narci Ruiz en la presentación hoy de la segunda edición de Flora Mini.

Narci Ruiz en la presentación hoy de la segunda edición de Flora Mini. / CÓRDOBA

CÓRDOBA

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, presentó este jueves la segunda edición de Flora Mini que este año contará con 10 centros educativos participantes frente a los cinco del pasado año y abrirá el fin de semana. En concreto, los colegios que se han sumado a la iniciativa son el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, CEIP Colón, San Lorenzo, Jesús Nazareno, Espinar, Nuestra Señora de la Piedad, Santa Victoria, Colegio Nuestra Señora de Linares, Colegio Santos Mártires y La Milagrosa. El evento forma parte del Festival Flora, que se celebrará del 13 al 23 de octubre en Córdoba, y consiste en la elaboración de una instalación floral por parte de los maestros y alumnos de los centros participantes.

La delegada de Educación destacó hoy la importancia de la educación y la cultura en la ciudad y el tema sobre el que versa esta nueva edición de Flora: la sostenibilidad y el medio ambiente. "Este proyecto nació con el objetivo de acercar el arte floral a los niños y niñas de Córdoba y lo que empezó con una leve participación del año pasado, hoy ya se ha convertido en una realidad consolidada con estos diez centros, fundamentalmente vinculados a la zona centro núcleo de este gran evento, que es la mayor cita del mundo sobre arte floral contemporáneo y botánica", indicó Ruiz.

Premios

El jurado de Flora Mini otorgará tres premios a los centros ganadores, dotándolos económicamente de material escolar y un lote de libros para la biblioteca. El jurado de este año estará formado por Bárbara Martínez, técnica del Jardín Botánico; Emilio Ruiz Mateo, director artístico de Flora, y Elena Vallori, coordinadora y responsable de las relaciones institucionales de Flora.

Apertura de los coles

otra de las novedades de este año es que los colegios abrirán el fin de semana para facilitar las visitas. Para ello, la Delegación de Educación pondrá en cada centro un monitor. El viernes 17, abrirán desde las 17 a las 19 horas; y el sábado 18 y el domingo 19, los colegios abrirán desde las 10 a las 13 horas y de las 17 a las 19.

TEMAS

El desempleo sube en 246 personas pero el balance anual deja casi 5.000 parados menos en Córdoba

Los Tedax que retiraron un proyectil frente a El Arcángel: "Era totalmente letal y tenía tres kilos de explosivo"

Estudiantes de Córdoba se manifiestan contra el "genocidio" en Gaza y exigen al Gobierno "la ruptura total" con Israel

Diez colegios de Córdoba competirán por hacer la mejor instalación floral en Flora Mini

El Colegio de Médicos de Córdoba apoya la huelga en rechazo al borrador del estatuto marco

La Junta publica en el BOJA la ZGAT con 5 meses y el Ayuntamiento anuncia que presentará un recurso

Infraestructuras culmina la obra de la calle Ponce de León y avanza que actuará de nuevo en Colombia

Urbanismo encarga otra obra para mejorar el callejón del Galápago entre Orive y Capitulares
