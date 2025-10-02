El Colegio de Médicos de Córdoba apoya la huelga en rechazo al borrador del estatuto marco

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Córdoba expresa públicamente, a través de una nota de prensa, su apoyo a la segunda jornada de huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para el próximo 3 de octubre, en rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

La Junta Directiva como ya comunicó en rueda de prensa el pasado 6 de marzo, quiere dejar patente una vez más "su profundo malestar" con el reciente Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

En línea con los posicionamientos realizados por la Organización Médica Colegial y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Colegio de Médicos de Córdoba considera "insuficientes" las modificaciones planteadas en el texto del borrador del Estatuto Marco y recuerda que contar con una normativa justa y adaptada a la realidad de la profesión médica es la única manera de atraer y retener talento en el Sistema Nacional de Salud (SNS), evitando la fuga de profesionales y garantizando la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario.

La doctora Mª del Carmen Arias, presidenta del Colegio, reafirma que “estamos a favor de que se actualice un estatuto marco que lleva en vigor desde 2003, pero el borrador presentado no responde a las expectativas de los profesionales de la medicina, de ahí el rechazo del colectivo; necesitamos que se dé cobertura a las exigencias propias, específicas y absolutamente necesarias, de una profesión médica que está constantemente aceptando los nuevos retos y luchando por mantener un SNS de calidad y por alcanzar la excelencia en la atención a la población.”