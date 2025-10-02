El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba pide en su escrito de acusación particular las mismas penas que solicitaba el Ministerio Fiscal para un técnico de Infraestructuras y para la excoordinadora de esta delegación por el conocido caso Infraestructuras. En concreto, se solicitan cinco años de prisión y 14 de inhabilitación para el primero, el exjefe del área de mantenimiento de edificios y colegios Consistorio, y 14 años de inhabilitación para quien fue mano derecha del exconcejal David Dorado, que no está imputado en esta causa. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, la asesoría jurídica del Ayuntamiento hace un exhaustivo repaso de los hechos que el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha instruido durante varios meses y concreta las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del área municipal durante el año 2020 en la misma línea que hace unas semanas la Fiscalía.

Además del Ayuntamiento de Córdoba como perjudicado por la supuesta irregularidad de varios contratos, en esta causa se personó también como acusación particular el grupo municipal del PSOE. El portavoz de la formación, Antonio Hurtado, ha confirmado a este medio que finalmente no presentarán escrito de acusación propio y que se adhieren a las tesis del Consistorio.

David Dorado, en el juicio por el caso Infraestructuras. / Manuel Murillo

Apertura del juicio oral

Los escritos de acusación darán paso a los correspondientes escritos de defensa que presenten los letrados de los investigados y todos ellos a su vez, a la apertura del juicio oral, donde se declararán formalmente acusados el exjefe de mantenimiento y la excoordinadora por los delitos de prevaricación y de falsedad en documento oficial. En el caso de la primera, el Ayuntamiento entiende que fue la autora directa de los hechos que se juzgan, mientras que el exjefe de mantenimiento hizo las veces de cooperador necesario. Asimismo se solicitan penas de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo y dos años de prisión para cuatro empresarios y contratistas de la Delegación de Infraestructuras.

Según el escrito de acusación del Consistorio se detectaron "diversas irregularidades, sobre todo de fraccionamiento deliberado del objeto del contrato y alteración de la naturaleza" del mismo en varios expedientes de contratación adjudicados en 2020, como el de suministro e instalación de una enfriadora en dos centros cívicos, en la instalación de iluminación de varias calles de Córdoba.