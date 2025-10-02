Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

En su escrito de acusación particular apunta, al igual que el Fiscal, delitos de prevaricación y falsedad documental

Viandantes caminan ante la fachada del Ayuntamiento de Córdoba.

Viandantes caminan ante la fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba pide en su escrito de acusación particular las mismas penas que solicitaba el Ministerio Fiscal para un técnico de Infraestructuras y para la excoordinadora de esta delegación por el conocido caso Infraestructuras. En concreto, se solicitan cinco años de prisión y 14 de inhabilitación para el primero, el exjefe del área de mantenimiento de edificios y colegios Consistorio, 14 años de inhabilitación para quien fue mano derecha del exconcejal David Dorado, que no está imputado en esta causa. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, la asesoría jurídica del Ayuntamiento hace un exhaustivo repaso de los hechos que el juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha instruido durante varios meses y concreta las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del área municipal durante el año 2020 en la misma línea que hace unas semanas la Fiscalía.

Además del Ayuntamiento de Córdoba como perjudicado por la supuesta irregularidad de varios contratos, en esta causa se personó también como acusación particular el grupo municipal del PSOE. El portavoz de la formación, Antonio Hurtado, ha confirmado a este medio que finalmente no presentarán escrito de acusación propio y que se adhieren a las tesis del Consistorio.

David Dorado, en el juicio por el caso Infraestructuras.

David Dorado, en el juicio por el caso Infraestructuras. / Manuel Murillo

Apertura del juicio oral

Los escritos de acusación darán paso a los correspondientes escritos de defensa que presenten los letrados de los investigados y todos ellos a su vez, a la apertura del juicio oral, donde se declararán formalmente acusados el exjefe de mantenimiento y la excoordinadora por los delitos de prevaricación y de falsedad en documento oficial. En el caso de la primera, el Ayuntamiento entiende que fue la autora directa de los hechos que se juzgan, mientras que el exjefe de mantenimiento hizo las veces de cooperador necesario. Asimismo se solicitan penas de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo y dos años de prisión para cuatro empresarios y contratistas de la Delegación de Infraestructuras.

Noticias relacionadas y más

Según el escrito de acusación del Consistorio se detectaron "diversas irregularidades, sobre todo de fraccionamiento deliberado del objeto del contrato y alteración de la naturaleza" del mismo en varios expedientes de contratación adjudicados en 2020, como el de suministro e instalación de una enfriadora en dos centros cívicos, en la instalación de iluminación de varias calles de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 2 de octubre de 2025

El Ayuntamiento pide también cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

El Ayuntamiento pide también cinco años de cárcel para un técnico y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras

La UCO ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones

La UCO ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones

Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»

Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón: «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»

La Junta cede a Córdoba el solar de la Biblioteca para el futuro parque del Campo Santo de los Mártires

La Junta cede a Córdoba el solar de la Biblioteca para el futuro parque del Campo Santo de los Mártires

La Junta firma un convenio con el Ministerio de Defensa para impulsar la FP Dual en la futura BLET

La Junta firma un convenio con el Ministerio de Defensa para impulsar la FP Dual en la futura BLET

La exsecretaria de Estado Soledad Murillo analiza en el IESA las dificultades de la igualdad en la Administración

La exsecretaria de Estado Soledad Murillo analiza en el IESA las dificultades de la igualdad en la Administración

El Gobierno anima a las pymes y ‘startups’ a participar en los proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas

El Gobierno anima a las pymes y ‘startups’ a participar en los proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas
Tracking Pixel Contents