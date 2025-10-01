Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El proyecto del nuevo jardín en Campo Santo de los Mártires, la ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción en Andalucía y los problemas laborales de las pacientes de cáncer de mama centran la información vespertina

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires / CÓRDOBA

El casco histórico de Córdoba contará con una nueva zona verde, en Campo Santo de los Mártires. Tras la cesión de los terrenos por parte de la Junta, el Ayuntamiento quiere construir una plaza con jardines, pérgolas y fuentes en la trasera de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. Te mostramos como será este espacio. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía, que en los últimos días viene anunciando deducciones fiscales, hoy ha informado que dará una ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción a todos los hogares andaluces, sin límite de renta. Y la tercera noticia que destacamos es el testimonio de mujeres que sufren miedos y problemas laborales tras ser diagnosticadas de cáncer de mama. Los despidos y los problemas económicos también son secuelas de esta enfermedad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Agricultura

Andalucía

España

Internacional

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

La UCO propone el uso de microcredenciales de gran especialización para agilizar la alta demanda de personal en la industria de defensa

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Kutxabank acelera la integración de Cajasur: completada la fusión societaria por absorción

La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Los menores de 3 y 4 años reciben la vacuna intranasal frente a la gripe en los colegios de Córdoba

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

