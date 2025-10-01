El casco histórico de Córdoba contará con una nueva zona verde, en Campo Santo de los Mártires. Tras la cesión de los terrenos por parte de la Junta, el Ayuntamiento quiere construir una plaza con jardines, pérgolas y fuentes en la trasera de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. Te mostramos como será este espacio. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía, que en los últimos días viene anunciando deducciones fiscales, hoy ha informado que dará una ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción a todos los hogares andaluces, sin límite de renta. Y la tercera noticia que destacamos es el testimonio de mujeres que sufren miedos y problemas laborales tras ser diagnosticadas de cáncer de mama. Los despidos y los problemas económicos también son secuelas de esta enfermedad.

