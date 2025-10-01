La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El proyecto del nuevo jardín en Campo Santo de los Mártires, la ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción en Andalucía y los problemas laborales de las pacientes de cáncer de mama centran la información vespertina
El casco histórico de Córdoba contará con una nueva zona verde, en Campo Santo de los Mártires. Tras la cesión de los terrenos por parte de la Junta, el Ayuntamiento quiere construir una plaza con jardines, pérgolas y fuentes en la trasera de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. Te mostramos como será este espacio. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía, que en los últimos días viene anunciando deducciones fiscales, hoy ha informado que dará una ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción a todos los hogares andaluces, sin límite de renta. Y la tercera noticia que destacamos es el testimonio de mujeres que sufren miedos y problemas laborales tras ser diagnosticadas de cáncer de mama. Los despidos y los problemas económicos también son secuelas de esta enfermedad.
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde que habrá en Campo Santo de los Mártires
- Andalucía dará una ayuda de 200 euros a los hogares por nacimiento o adopción de menores sin límite de renta
- Despedidas tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Me da miedo buscar y que por una baja me cierren la puerta"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto
- Los mayores de Córdoba toman la calle en su día internacional para celebrar y reivindicar
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- El fallecido en Platero Pedro de Bares recibió una puñalada "totalmente" mortal de necesidad
- Ningún candidato se presenta a la convocatoria para ser jefe de la Policía Local de Córdoba
- Los apartamentos turísticos suman casi 9.000 turistas en el mes de agosto y suben un 18% en lo que va de año
- Kutxabank acelera la integración de Cajasur: completada la fusión societaria por absorción
Provincia
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas
Agricultura
Andalucía
- Moreno pide disculpas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Se están revisando los protocolos"
España
- Begoña Gómez intenta evitar el jurado popular alegando que no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno
Internacional
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia