Las mujeres viven más que los hombres, pero llegadas a una edad se vuelven grandes dependientes que necesitan apoyos a falta de pareja o familia. De hecho, el 37% de los usuarios de dependencia en Córdoba son ancianas con más de 80 años. Con motivo del Día del Mayor te contamos esta problemática y hacemos recuento: en la actualidad, en la provincia hay casi 3.000 personas que están a la espera de resolución de este servicio. En otro orden de cosas, en una entrevista a Diario CÓRDOBA para el suplemento UCOniversitas, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, explica que encara su último curso dentro del mandato actual con el objetivo de agilizar las mejoras de las infraestructuras y buscar una solución a los problemas de espacio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en tercer lugar, la Delegación del Gobierno de la Junta se encuentra ya en plena mudanza al edificio de los antiguos juzgados que ya tiene fecha de apertura. Los primeros trabajadores se incorporarán al trabajo presencial la próxima semana.

