La actualidad del miércoles 1 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los datos de la dependencia en Córdoba; la entrevista al rector de la UCO en el último curso del mandato actual y la mudanza de la Delegación de la Junta a los antiguos juzgados abren el mes de octubre
Las mujeres viven más que los hombres, pero llegadas a una edad se vuelven grandes dependientes que necesitan apoyos a falta de pareja o familia. De hecho, el 37% de los usuarios de dependencia en Córdoba son ancianas con más de 80 años. Con motivo del Día del Mayor te contamos esta problemática y hacemos recuento: en la actualidad, en la provincia hay casi 3.000 personas que están a la espera de resolución de este servicio. En otro orden de cosas, en una entrevista a Diario CÓRDOBA para el suplemento UCOniversitas, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, explica que encara su último curso dentro del mandato actual con el objetivo de agilizar las mejoras de las infraestructuras y buscar una solución a los problemas de espacio de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en tercer lugar, la Delegación del Gobierno de la Junta se encuentra ya en plena mudanza al edificio de los antiguos juzgados que ya tiene fecha de apertura. Los primeros trabajadores se incorporarán al trabajo presencial la próxima semana.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines
- La Junta publica su bolsa de suelo: Córdoba dispone de terreno para más de 4.200 viviendas protegidas
- Empieza en Córdoba la campaña de vacunación contra la gripe: "Mientras más inmunizados estemos, mejor"
- Diagnóstico del arbolado en Córdoba: 87.218 árboles, exceso de naranjos y podas inadecuadas
- La Junta aprobará a mediados de octubre el proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Un estudio confirma la rentabilidad de hacer visitables el Templo Romano, los mausoleos, la Puerta del Puente y Trueque
Educación
Universidad
Cultura
Provincia
- La Diputación acompaña con la marca ‘Sabor a Córdoba’ al sector hortofrutícola de la provincia en la Fruit Attraction
- Golpe al narcotráfico en Baena: seis detenidos en una macrooperación efectuada por la Guardia Civil
Internacional
- La Flotilla a Gaza denuncia que el buque de rescate español va a mitad de velocidad máxima y puede llegar tarde
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia