La Policía Nacional 'revoluciona' la plaza de La Corredera de Córdoba con el ensayo para el día de los Custodios

La Policía Nacional de Córdoba ensaya este miércoles para la celebración mañana, 2 de octubre, de la festividad de los santos Ángeles Custodios, patrones de este cuerpo de seguridad, en las inmediaciones de la plaza de La Corredera. Este año, los agentes han elegido por primera vez este enclave en pleno casco histórico para festejar el día del patrón, en una ceremonia que el año pasado se organizó en el teatro griego del campus universitario de Rabanales, al igual que el anterior cuando el cuerpo celebraba su 200 aniversario.

Los ensayos de la Policía Nacional han contado con la Banda de Guerra de la Brigada Guzmán el Bueno, con quienes han desfilado los agentes durante el ensayo desde la calle de la Espartería hasta la plaza de la Corredera. En ese lugar se ha ubicado el escenario desde donde se harán los discursos y se hará entrega de las distinciones.

Los agentes de la Policía Nacional forman en la plaza de la Corredera, este miércoles. / Irina Marzo

Turistas y vecinos curiosos

La presencia de tantos agentes ha despertado la lógica curiosidad de los cordobeses y turistas que estaban en la Corredera esta mañana o en el mercado de abastos. También de los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba y de quienes han paseado por la calle Capitulares, por la presencia de una decena de vehículos policiales que han estacionado a las puertas del Consistorio. A los ensayos ha asistido también la comisaria principal jefa de la Policía Nacional, Dolores López, que mañana pronunciará el tradicional discurso por el día del patrón en presencia de las autoridades locales como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, o el alcalde de la ciudad, José María Bellido, entre otros.