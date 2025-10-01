¿Un pico en la subida del alquiler en Córdoba? El precio crece un 9,3% a nivel interanual pero se reduce respecto el mes anterior

El precio de la vivienda de alquiler ha crecido un 9,3% en la provincia de Córdoba en el último año, según datos del mes de septiembre, recién finalizado, recogidos en un informe del portal inmobiliario de Idealista. No obstante, tras este llamativo dato, hay que profundizar un poco en el estudio, puesto que a nivel mensual, el precio no solo no ha subido, sino que se ha reducido un 0,5%, misma tendencia de leve merma observada si se analiza por trimestres (-0,4% sobre el segundo trimestre del 2025). El máximo histórico es, de hecho, el precio de julio (8,6 euros por metro cuadrado de renta), mientras que en septiembre el coste descendió levemente hasta los 8,5 euros el metro.

La tendencia es similar en Córdoba capital, donde se ha observado un crecimiento interanual de la vivienda en alquiler del 6,6%. En el caso de la ciudad, se mantiene la subida respecto al mes de agosto, aunque muy pequeña (0,3%). A nivel intertrimestral, sin embargo, también se puede hablar ya de descenso, en este caso del 0,2%.

Datos a nivel andaluz

En Andalucía también se observa un fenómeno similar: el alquiler sube de forma muy fuerte si se analiza con el mismo mes de septiembre del pasado 2024, en este caso anotándose un 12,1% de crecimiento. Pero, si se analizan las cifras mensuales, la caída es aún más pronunciada, del 1,1%, tendencia que se asienta en la evolución del precio de los pisos en alquiler respecto al pasado trimestre (-3%).

Una pareja pasea con su bebé junto a una inmobiliaria de Córdoba. / Manuel Murillo

El coste del metro cuadrado de la vivienda a préstamo es de 12,4 euros a nivel regional. Los precios de las viviendas en alquiler han crecido en el último año en todas las provincias andaluzas. La provincia de Málaga (11,6%) encabeza las subidas seguida de Sevilla (10,3%), Huelva (10,1), Jaén (9,5%) y Córdoba (9,3%). Las menores subidas interanuales, en cambio, se producen en Almería (6%), Granada (6,3%) y Cádiz (6,6%).

Evolución del precio de la vivienda en Córdoba. / Web de Idealista

Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,5 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 16,6 euros al mes, seguida de Sevilla (11,7 euros/m2) y Cádiz (10,1 euros/m2).

Ocho capitales andaluzas

La tendencia del precio de las rentas es completamente alcista entre las capitales andaluzas durante el último año. Encabeza las subidas la ciudad de Huelva (13,4%), seguida de Jaén (10,7%), Sevilla (9,8%), Córdoba (6,6%) y Málaga (6,1%). Los menores incrementos se han producido en Almería (3,6%), Cádiz (4,7%) y Granada (5,6%).

Los crecimientos más elevados en las capitales andaluzas se han registrado en Huelva, Jaén y Sevilla

Málaga es la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 15,4 euros/m2, seguida por Sevilla (12,8 euros/m2). Por el contrario, Jaén (8 euros/m2), Almería (8,9 euros/m2) y Córdoba (8,9 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.

Un mercado tensionado

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta". Iñareta explica que estos factores "provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados. Solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta, y no criminalizando al propietario, se podrá favorecer el acceso a la vivienda y poner fin a esta situación de emergencia”.

Mercado alcista a nivel nacional

En el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas establecidas en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

Imagen de archivo de la construcción de una promoción de viviendas / Marta Fernández Jara (EP)

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,9% en los últimos 12 meses, pero el crecimiento es del 0,3% si lo comparamos con el mes de junio. El metro cuadrado se ha situado en 24 euros/m2. La ciudad, la más cara de España, marca un nuevo máximo histórico.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 11,2%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros en lo que es un nuevo máximo histórico. Los precios se han incrementado un 3,3% en la capital durante los últimos 3 meses. El precio del alquiler subió un 7,8% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han reducido un 1% en la ciudad.

Sube en todas las capitales de provincia

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 19,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8%), Alicante (7,5%) y Bilbao (7%). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián: 0,2%.

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,4 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (18,2 euros/m2) y ya en quinto lugar están Málaga y Valencia (15,4 euros/m2 en ambas capitales). En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real y Lugo (7,7 euros/m2 en ambos casos), Zamora (7,9 euros/m2), Cáceres (7,9 euros/m2), Ourense y Jaén (8 euros/m2 en los dos casos).

18 de las 51 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

El índice de precios inmobiliarios de idealista

Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. En marzo de 2023, Idealista "mejoró su metodología para eliminar productos atípicos y duplicados, tras lo cual se ha regenerado la serie histórica", explica el portal inmobiliario. Además, "se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado".

El informe completo se puede ver en este enlace web.