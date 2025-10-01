La Junta recibe 51 solicitudes para participar en el ecosistema industrial para la logística avanzada en Córdoba

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del resultado de las convocatorias de incentivos de tres proyectos tractores vinculados al Fondo de Transición Justa: la iniciativa para impulsar la innovación y sostenibilidad en la industria auxiliar de la agricultura de Almería, con un presupuesto de 17,66 millones de euros; el proyecto tractor para fomentar un ecosistema industrial para la logística avanzada en Córdoba, con 15,44 millones en ayudas; y la convocatoria para avanzar en la innovación y sostenibilidad de la industria auxiliar naval de Cádiz, dotado con 15,18 millones.

En este sentido, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha compartido un primer balance del interés que han despertado estas tres iniciativas, de manera que un total de 121 empresas han presentados solicitudes para desarrollar 157 proyectos con una inversión conjunta que asciende a 109,9 millones de euros, con un presupuesto agregado que asciende a 48,28 millones.

Ecosistema industrial

La convocatoria de los incentivos de Transición Justa para el proyecto tractor que busca fomentar un ecosistema industrial para la logística avanzada en la provincia de Córdoba se ha saldado con la presentación de 51 proyectos por parte de 36 empresas industriales y servindustriales que, en conjunto, suman una inversión prevista de 44,95 millones de euros. Además, los incentivos solicitados sobrepasan hasta en un 174% el presupuesto previsto, que se sitúa en 15,44 millones. El plazo de presentación de solicitudes ha permanecido abierto durante un periodo de cuatro meses y medio, a partir del 5 de mayo de 2025 hasta su finalización el 19 de septiembre, en virtud de una Resolución de 21 de julio de 2025 que ampliaba un mes y medio el plazo inicialmente establecido de tres meses.

Estas ayudas contribuirán al impulso de proyectos orientados a ofrecer soluciones eficientes hacia una logística sostenible, digitalizada y de alta tecnología, respondiendo a la necesidad del sector logístico en Córdoba de transformar su operativa, modernizar sus factores de producción y mejorar y ampliar sus capacidades para poder aprovechar las oportunidades que están aconteciendo en la provincia. El alcance de la convocatoria ha abarcado, por un lado, el apoyo para el desarrollo de productos y servicios logísticos que permitan anticiparse en el mercado, y por otro el apoyo para el desarrollo de las empresas reforzando sus capacidades y la adaptación de sus procesos.

Microempresas y pymes

Las tres convocatorias se han dirigido exclusivamente a microempresas, pequeñas o medianas empresas como entidades beneficiarias, dentro de un ámbito territorial de las tres provincias beneficiarias del Fondo de Transición Justa: Almería, Córdoba y Cádiz. Las ayudas vinculadas al Fondo de Transición Justa se rigen por un régimen de concurrencia competitiva, de manera que ahora la Consejería de Industria, Energía y Minas analizará de forma objetiva el impacto positivo de los proyectos en términos de creación de empleo y de pronta ejecución y seleccionará los proyectos que tengan un mayor impacto positivo en el territorio.