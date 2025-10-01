La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires

La Junta de Andalucía cederá este miércoles, 1 de octubre, a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires. El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto hoy acordar la cesión demanial al Ayuntamiento de Córdoba del espacio libre trasero al inmueble que albergaba la antigua Biblioteca Provincial, situado en la calle Amador de los Ríos, para que se convierta en una plaza pública y una nueva zona ajardinada en el pleno casco histórico. El solar de titularidad autonómica está en desuso, al igual que la antigua biblioteca que podría convertirse en sede del Museo de Bellas Artes, desde que los fondos bibliográficos y el personal que trabajaba allí se mudaron a la nueva Biblioteca Grupo Cántico, junto a los jardines de Los Patos.

Jardines de la antigua bliblioteca en la calle Amador de los Rios. / Manuel Murillo / COR

La aprobación de esta esperada cesión se producirá en la reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tendrá lugar hoy de manera extraordinaria en las Reales Atarazanas de Sevilla, donde acaban de terminar las obras de restauración previas a los trabajos para convertirlo en un espacio cultural.

Con esta cesión se completa la petición, en abril del 2024 que la junta de gobierno local hizo formalmente a la Junta para la mutación demanial externa de este inmueble de dominio público, y empieza a adquirir forma uno de los grandes proyectos del alcalde, José María Bellido, para la transformación del escaparate turístico de la ciudad.

Así son los espacios de la antigua Biblioteca Provincial. / A.J.González

1,5 millones de presupuesto

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto recuperar en el espacio que ahora le cede la Junta el jardín histórico que hubo allí, conocido como Jardín del Obispo, y tiene previsto para ello una partida de más de 1,5 millones de euros. Lo que se pretende hacer es derribar el muro donde suelen aparcar los coches de caballos y crear una gran zona verde en la trasera del edificio donde estaba antes la biblioteca.

Recreación de los nuevos jardines del Campo Santo de los Mártires. / CÓRDOBA

Un proyecto en dos fases

El pasado mes de junio, este proyecto recibió el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Desde mayo, la Gerencia de Urbanismo cuenta con una empresa, José Alcalá Ingenieros, S.L., para redactar el proyecto para la remodelación del Campo Santo de los Mártires que parte de un boceto diseñado ya por los técnicos municipales. Según el anteproyecto elaborado por la GMU, en una primera fase se contempla la creación de una zona de estancia con pérgolas, fuentes y estanques. En una segunda fase, se quiere ampliar el ámbito de actuación hasta el acceso al Palacio de Congresos.