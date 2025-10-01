Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires

La Junta cede al Ayuntamiento los terrenos para que pueda ejecutar la iniciativa prevista

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires

Ver galería

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Una plaza ajardinada con zonas verdes, pérgolas y fuentes es lo que nacerá en la trasera de la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. La idea que tiene el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, es la de recuperar el antiguo Jardín del Obispo. Lo hará derribando gran parte del muro que hay en Campo Santo de los Mártires, donde suelen colocarse los coches de caballos. De ese muro se conservará una parte y, además, no se derribará hasta abajo, sino que se dejarán unos 40 centímetros del mismo para que funcione como bancada, sin impedir que se vea fácilmente el jardín.

El proyecto para este espacio del casco histórico prevé la instalación de una zona de estancia donde haya pérgolas, fuentes y estanques, además, claro está, de plantas. Esto se corresponde con la primera fase, porque la idea del Ayuntamiento es ir más allá y ampliar toda la intervención hasta el Palacio de Congresos. El diseño de ese jardín pasa por una trama ortogonal básica en la que la vegetación de los parterres ajardinados tendrá todo el protagonismo.

Una pérgola para las plantas trepadoras

Para enriquecer aún más la trama vegetal, se construirá e una pérgola con la estructura mínima para ser soporte de las plantas trepadoras, y así crear unos caminos y un espacio central totalmente sombreado. En el centro, el espacio también se cubre con una cúpula vegetal, los parterres vegetales de esa zona se convierten en estanques con plantas acuáticas y una fuente proporciona frescor.

Así será la zona verde que el Ayuntamiento proyecta en Campo Santo de los Mártires

Recreación de algunos elementos que podrán ir en el futuro jardín. / CÓRDOBA

Elementos para el jardín

En cuanto a los elementos principales que irán en el jardín, está una pérgola central y otras longitudinales; una fuente central; estanques naturalizados (evitando el uso del cloro, como los que se están cambiando ahora en muchas partes de la ciudad); juegos de agua; bancos y bancos columpio.

Noticias relacionadas y más

Con respecto a las especies a incluir, en el anteproyecto se habla de almezos, olmos, plátanos, jacarandas o magnolios para la arboleda; lantana, dama de noche o trachelospermum asiaticum para los arbustos; hiedra o jazmín para las plantas trepadoras y nenúfares o papiro para las acuáticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires

Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires

El fallecido en Platero Pedro de Bares recibió una puñalada "totalmente" mortal de necesidad

El fallecido en Platero Pedro de Bares recibió una puñalada "totalmente" mortal de necesidad

El PSOE de Córdoba rechaza "los caramelitos fiscales" tras "el purgante" de las subidas del agua y la basura

El PSOE de Córdoba rechaza "los caramelitos fiscales" tras "el purgante" de las subidas del agua y la basura

El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto

El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto

Despedidas tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Me da miedo buscar y que por una baja me cierren la puerta"

Despedidas tras el diagnóstico de cáncer de mama: "Me da miedo buscar y que por una baja me cierren la puerta"

Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba

Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba

Danza, teatro o circo: el programa de residencias artísticas de la Junta mostrará sus frutos en La Axerquía

Danza, teatro o circo: el programa de residencias artísticas de la Junta mostrará sus frutos en La Axerquía
Tracking Pixel Contents