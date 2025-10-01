Ningún intendente principal se presenta a la convocatoria para ser jefe de la Policía Local de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba sigue buscando nuevo jefe de la Policía Local tras la marcha el pasado 8 de septiembre de Antonio Serrano, el intendente principal que ha desempeñado el cargo en los últimos 17 años. De momento, se sabe ya que quien ocupe ese puesto no tendrá la categoría de intendente principal, puesto que ningún policía con esa categoría ha presentado su solicitud al requerimiento que hizo el Consistorio cordobés. La teniente alcalde delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos, aprobó mediante decreto el pasado 12 de agosto las bases de la convocatoria para la provisión, por libre designación, de un puesto de jefe de la Policía Local de Córdoba con esa categoría. El 28 de agosto se publicaron en el BOP dichas bases.

En la actualidad, el cuerpo de Policía Local en Córdoba cuenta con 440 policías, al frente del cual el gobierno municipal ha puesto al intendente Juan Díaz, que desempeña las labores de jefe desde el verano y, entre otras actividades, ha organizado la llamada Unidad Guardián para la vigilancia del casco histórico.

Díaz es uno de los cuatro policías de Córdoba que tiene la categoría de intendente entre los agentes de la avenida de los Custodios. Además de él, son intendentes Bruno Banderas, Enrique Luque y Mariano Martínez.

Cargo de libre designación

La elección de jefe de la Policía Local está recogida en la Ley 6/2023, de 7 de julio de policías locales de Andalucía. La norma especifica que es el alcalde, José María Bellido en el caso de Córdoba, quien debe nombrar al futuro jefe en un procedimiento para la provisión del puesto que será el de libre designación, es decir, que se hará en base a los principios de mérito, capacidad, objetividad, igualdad y publicidad.

El nombramiento del futuro jefe debe hacerse entre personal funcionario de carrera perteneciente a la máxima categoría del cuerpo de la Policía Local del municipio o, si así lo acuerda el Ayuntamiento, de otros cuerpos de la Policía Local de municipios de Andalucía, siempre que pertenezca a categoría igual o superior a la plaza de máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local del municipio y cumpla los requisitos de la convocatoria. El viernes 19 de septiembre concluyó el plazo para la presentación de candidaturas, si bien el Ayuntamiento ha concedido unos días más extraordinarios, algo que no ha ocurrido por lo que el procedimiento se ha declarado desierto este miércoles.

Segundo procedimiento

De este modo, el Ayuntamiento de Córdoba tendrá que iniciar ahora una segunda fase para la elección de jefe. En este nuevo procedimiento de provisión de plaza podrá participar ya personal funcionario de otros cuerpos de seguridad con categoría igual o superior a la de la plaza de máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local del municipio.