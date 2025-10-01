Qué hacer hoy en Córdoba, 1 de octubre de 2025

Cosmopoética

Continúan las actividades

A las 12.00, en el Teatro Duque de Rivas, tendrá lugar la lectura dramatizada Todo es verbo, de textos de Antonio Machado, a cargo de Antonio Dechent; a las 18.30, en la Sala Orive, habrá un encuentro A dos voces con Aroa Moreno Durán y Lara Moreno, en un diálogo en el cual la poesía, o en general la literatura, salva la diferencia de edad, de procedencias o de experiencias vitales; a continuación, a las 20.30, en el Teatro Góngora, se representará la obra La gran cacería, de Juan Mayorga, con entrada libre, previa reserva en las taquillas del Gran Teatro o a través de internet, y por último, a las 21.00 horas, en la Taberna de Santa Marina, se reunirán poetas y aficionados para compartir versos en un entorno emblemático.

CÓRDOBA. Varias. Desde las 12.00 horas.

Literatura infantil

Nueva temporada del ciclo ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Pilar Nicolás, Nieves Palma y Máximo Ortega. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Leer en BVA

Presentación de dos poemarios

Mabel Zaves presentará el poemario La sombra del eco e Isabel Martín Salinas presentará el poemario Después de todo. Acompañará a las autoras Pilar Redondo. Entrada libre hasta completar aforo

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Semana del Mayor

Inauguración de muestra y espectáculo músico-teatral

A las11.00, en el Bulevar de Gran Capitán tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica Nuestros Mayores, abriendo los actos de la Semana del Mayor, seguido de la lectura de un manifiesto por Eva Contador y la actuación del grupo Fitflamc, y a las 18.00 y 20.30 horas, en el Gran Teatro, se representará el espectáculo Voces en el Aire. Parte del aforo será de entrada libre.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán y Gran Teatro. Bulevar Gran Capitán. 11.00 y 18.00 y 20.30 horas.

Semana de Gala 2025

Tercera jornada

A las 11.00, tendrá lugar en el Teatro Palacio Erisana de Lucena, la inauguración de la exposición La vida de otra manera, 40 años de teatro de Antonio Gala, y a las 20.00 horas, en la Fundación Cajasol de Córdoba, Antonio Manuel y Benito Zambrano ofrecerán la charla Una mirada al cine andaluz.