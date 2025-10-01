El Gobierno anima a las pymes y ‘startups’ a participar en los proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, hizo este miércoles en Toledo un llamamiento a todo el tejido productivo, no solo a las grandes compañías del sector de la seguridad y defensa, también a pymes y startups a que participen en las propuestas del Gobierno para los más de 30 nuevos proyectos especiales de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno tiene en marcha el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con «los techos de gasto aprobados en Consejo de Ministros y a partir de este momento van a salir todas las autorizaciones para contratar», sostuvo ante periodistas en Toledo, en el Foro 2E+I Ejército 35.

Asimismo, interpeló «en esta ola de innovación» al ámbito académico y de la formación «para alinear esfuerzos y prioridades en un escenario internacional que es complejo y dinámico». No en vano, a preguntas de los informadores, aclaró que las limitaciones que ha impuesto el Gobierno a la transferencia de tecnología desde Israel, está afectando a programas como el misil Spike o el sistema Silam, cuya fabricación está prevista en Córdoba por la compañía Escribano M&E, y precisó que «estamos ya negociando tanto con el Ejército de Tierra como con las compañías las alternativas. Las tenemos identificadas con las empresas. Deben cumplir una regla, tienen que ser una alternativa española o europea, y en cualquier caso la fabricación tiene que tener retorno industrial para España».