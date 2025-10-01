Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 2 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:

Rafael Sánchez Pino

La Inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

La UCO propone el uso de microcredenciales de gran especialización para agilizar la alta demanda de personal en la industria de defensa

La UCO propone el uso de microcredenciales de gran especialización para agilizar la alta demanda de personal en la industria de defensa

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Kutxabank acelera la integración de Cajasur: completada la fusión societaria por absorción

Kutxabank acelera la integración de Cajasur: completada la fusión societaria por absorción

La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines

La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Los menores de 3 y 4 años reciben la vacuna intranasal frente a la gripe en los colegios de Córdoba

Los menores de 3 y 4 años reciben la vacuna intranasal frente a la gripe en los colegios de Córdoba

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026
Tracking Pixel Contents