Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 1 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 2 de octubre, está prevista la siguiente inhumación:
Rafael Sánchez Pino
La Inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.
