La exsecretaria de Estado Soledad Murillo analiza en el IESA las dificultades de la igualdad en la Administración

La socióloga y exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha pronunciado este miércoles 1 de ocubre la conferencia inaugural del curso del IESA-CSIC denominada La igualdad como indicador de eficacia. La conferenciante fue presentada por la recientemente nombrada directora del IESA, la investigadora Ana González Ramos, primera mujer en ocupar este cargo, especializada además en cuestiones de género.

Soledad Murillo construyó su intervención a partir del conocimiento sociológico y su experiencia en el Ministerio. “La Administración tiene más apariencia que fundamentos racionales, lo que denominan rigor de las élites de la Administración es el principal obstáculo para las políticas transversales como las de igualdad”, ha señalado. Según la conferenciante “es importante pensar en la administración pública como un espacio de tramitación ineludible del cual dependerá que prospere nuestro trabajo o se halle ante incomprensibles trabas de procedimiento. ¿Cómo podemos en una jerárquica y orientada por la memoria innovar e impulsar políticas transversales? Ese es el gran reto de la Administración”.

A partir de su especialización investigadora y su experiencia Soledad Murillo reflexionó sobre como una estructura especializada se adapta a una política transversal. “La igualdad plantea crear estructuras donde no las hay, es proactiva, mientras que la lógica que había en la política era la de la discriminación. Lo que hacen falta son políticas activas, como fue el derecho de la paternidad, o ahora analizar los efectos de la inteligencia artificial. La Administración se basa mucho en la memoria, incluso el propio proceso de oposiciones, y lo que se necesita es crear nuevos espacios”, ha afirmado.

También ha hecho referencia a otras herramientas imprescindibles para conseguir los objetivos transformadores. Según la socióloga, “se tienen que democratizar los partidos políticos, el nivel de crítica interna es el indicador de salud democrática de los partidos. Los barómetros del CIS indica que los ciudadanos están muy preocupados por los partidos”.

A la conferencia asistieron representantes de la Universidad, las instituciones y la sociedad civil, junto al personal investigador del propio IESA y del entorno investigador de la ciudad.