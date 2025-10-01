Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa educativo

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Los alumnos del CEIP Torre Malmuerta han inaugurado la iniciativa en el Centro de Educación Vial

Los alumnos del CEIP Torre Malmuerta inauguran las actividades educativas del Ayuntamiento en el Centro de Educación Vial.

Los alumnos del CEIP Torre Malmuerta inauguran las actividades educativas del Ayuntamiento en el Centro de Educación Vial. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este miércoles las actividades que forman parte de la Guía de Programas Educativos para el curso 2025/26, en las que participarán cerca de 150.000 alumnos de los centros de educativos de Córdoba.

La programación la han inaugurado esta mañana los alumnos del CEIP Torre Malmuerta en el Centro de Educación Vial, donde durante la jornada han tenido la oportunidad de practicar la conducción en bicicleta para conocer la normativa básica de circulación en un entorno seguro, además de otro tipo de ejercicios destinados a fomentar valores como la convivencia y el respeto al medio ambiente.

Inicio de las actividades educativas del Ayuntamiento de Córdoba para este curso.

Inicio de las actividades educativas del Ayuntamiento de Córdoba para este curso. / CÓRDOBA

La de hoy forma parte del programa Movilidad y Accesibilidad Urbana, que es uno de los 251 que se ofrecen a los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, además de los 30 diseñados para familias, profesorado y comunidad educativa en general.

Para la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, el inicio de curso de las actividades que se organizan desde la delegación “es siempre un día muy bonito y que nos hace estar muy ilusionados. Desde la delegación seguiremos trabajando e impulsando estos programas que complementan la educación que se imparte en los centros con actividades innovadoras que hagan especial hincapié en la formación en valores”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  2. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines

La Junta cede hoy a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires para hacer unos jardines

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Educación inicia sus actividades para el curso 2025/2026 en las que participarán cerca de 150.000 alumnos

Los menores de 3 y 4 años reciben la vacuna intranasal frente a la gripe en los colegios de Córdoba

Los menores de 3 y 4 años reciben la vacuna intranasal frente a la gripe en los colegios de Córdoba

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires

Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires

El fallecido en Platero Pedro de Bares recibió una puñalada "totalmente" mortal de necesidad

El fallecido en Platero Pedro de Bares recibió una puñalada "totalmente" mortal de necesidad

El PSOE de Córdoba rechaza "los caramelitos fiscales" tras "el purgante" de las subidas del agua y la basura

El PSOE de Córdoba rechaza "los caramelitos fiscales" tras "el purgante" de las subidas del agua y la basura

El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto

El Proyecto Hera hará 15.000 test a mujeres de toda España para detectar el cáncer de mama posparto
Tracking Pixel Contents