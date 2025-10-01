Hacemos Córdoba reclama al alcalde una apuesta real por Aucorsa y la renovación de la flota en 2026

El grupo municipal Hacemos Córdoba pide al alcalde que reflexione ya que todavía está a tiempo de modificar los presupuestos aprobados para Aucorsa en 2026. La coalición considera que las cuentas presentadas en la empresa de autobuses son “continuistas y vuelven a dejar a la empresa en una situación de precariedad”, por lo que ha votado en contra de unas previsiones que "no garantizan el futuro del transporte público en la ciudad".

La primera consecuencia de esta falta de ambición es, para Hacemos Córdoba, evidente: Córdoba cuenta con una flota de apenas 120 autobuses, claramente “insuficiente” para atender la demanda diaria de la ciudadanía. La coalición insiste en la necesidad de ampliar de inmediato hasta al menos 130 vehículos, además de reforzar la plantilla para poder prestar el servicio con normalidad y sin sobrecargar a los trabajadores. A esta insuficiencia se suma un “grave problema de antigüedad”. La empresa mantiene en circulación autobuses con más de 23 años de uso y más de 1.100.000 kilómetros acumulados, lo que se traduce en un parque móvil cada vez más propenso a averías.

Muchos de estos vehículos cuentan con “sistemas de climatización obsoletos, incapaces de responder a las altas temperaturas de Córdoba, lo que provoca golpes de calor en la plantilla y un servicio deficiente para los usuarios”. Los propios trabajadores vienen advirtiendo de que esta situación genera “retrasos en las paradas, servicios que se quedan sin cubrir y una imagen de abandono que recae sobre ellos de manera injusta”.

Un conductor de Aucorsa al volante de un autobús urbano. / MANUEL MURILLO

Plan de renovación de la flota

Para Hacemos Córdoba, "el Ayuntamiento sigue sin poner en marcha un plan serio de renovación de la flota que dé respuesta a estas deficiencias estructurales”. Lejos de corregir este escenario, el balance del actual mandato es “decepcionante”. “Apenas se han incorporado 8 autobuses de los 40 comprometidos y aún se esperan los 15 prometidos hace meses cuya llegada sigue retrasándose sin explicación”. "Este ritmo está muy por debajo de la media mínima necesaria y refleja una preocupante falta de planificación”, dicen desde la coalición.

“La devolución de fondos europeos que podrían haberse destinado a esta renovación agrava aún más la situación y evidencia la ausencia de voluntad política”. Hacemos Córdoba recuerda que la modernización de Aucorsa es “imprescindible no solo para mejorar el servicio, sino también para avanzar en un modelo de movilidad sostenible”. En ese sentido, la coalición ha planteado en estos años la gratuidad del transporte público como medida clave para fomentar su uso.

Por todo ello, Hacemos Córdoba advierte de que la “deriva de Aucorsa no puede prolongarse más. La ciudad necesita un plan de choque inmediato que garantice tanto la renovación de la flota como su ampliación en función de las necesidades reales y un refuerzo del personal que asegure un servicio de calidad”. “No debemos olvidar el caos y los problemas que ha generado este equipo de gobierno del PP en estos últimos meses, relacionados con los fallos en la recarga de tarjetas de Aucorsa o la tramitación de las tarjetas gratuitas para menores de 15 años”, apuntan. “Los presupuestos de Aucorsa para 2026 no responden al reto de garantizar un transporte público digno. El alcalde todavía está a tiempo de rectificar y de apostar de verdad por una empresa que es esencial para la movilidad de Córdoba”, señalan desde el grupo municipal.