Condenan a un hombre a tres años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 12 años en Córdoba

La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a tres años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor que en el momento de los hechos tenía 12 años.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también le ha impuesto al acusado una pena de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de dos años y seis meses.

Además el condenado ha sido inhabilitado para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante dos años.

Asimismo la sentencia conlleva la pena accesoria de prohibición de aproximarse a la entonces menor durante cuatro años en un radio de 200 metros, de su domicilio o lugar donde se encuentre y a comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, durante cuatro años.

En 2019

Los hechos ocurrieron en 2019 cuando el acusado invitó a tres menores de edad, entre los que se encontraba la víctima que entonces tenía 12 años, a su domicilio.

Allí, según la resolución judicial estuvieron jugando y el procesado, movido por el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos, le quitó el sujetador a la menor sin llegar a tocarle el pecho.

Los otros dos menores decidieron subir a una habitación y el procesado y la víctima se quedaron solos ante lo que el ahora condenado "movido por el propósito de culminar sus ya referidos deseos libidinosos, empezó a 'meter mano' por debajo de la ropа a la menor y le abrió el pantalón, tocándole las partes íntimas". Después le quitó el pantalón y la penetró vaginalmente, tras lo que se vistieron y se unieron a los otros dos menores.

La sentencia asegura que "dada la edad de la menor, este episodio, en pleno inicio de su adolescencia, ha ocasionado un perjuicio evidente en el desarrollo de su personalidad".