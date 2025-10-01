La Cátedra Emacsa reunirá a expertos y autoridades de toda España para analizar la respuesta tras la dana de Valencia

La Cátedra Emacsa, integrada por la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y la Universidad de Córdoba (UCO), celebrará el próximo lunes 6 de octubre la jornada técnica Municipios resilientes. Respuesta local frente a emergencias. El encuentro tendrá lugar en el hotel Eurostars Palace de Córdoba, desde las 09.00 hasta las 19.00 horas, y podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de EMACSA.

Inicialmente prevista para el mes de abril y aplazada a consecuencia del apagón eléctrico que afectó a la ciudad y al resto del país el día 28 de ese mes, esta jornada reunirá en Córdoba a expertos, autoridades y profesionales de toda España para analizar experiencias recientes en la gestión de emergencias locales.

Participantes y programa

La bienvenida institucional correrá a cargo del alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP, José María Bellido, del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, del teniente de alcalde de Sostenibilidad y presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, y del director de la Cátedra Emacsa, Rafael Marín. Acto seguido será la directora-gerente de Emacsa, María Teresa Carrillo, que abrirá la jornada técnica.

El programa se desarrollará a lo largo de cinco bloques temáticos en los que se abordará, en primer lugar, la capacidad de respuesta de los servicios públicos locales y las sinergias entre municipios en situaciones de emergencia, con la participación de responsables de bomberos, seguridad ciudadana y protección civil de distintas localidades. A continuación, se analizarán las infraestructuras esenciales afectadas por las catástrofes y los mecanismos de restablecimiento, con intervenciones de gestores municipales y expertos del sector del agua, entre ellos el director general de Global Omnium. También se pondrá el foco en las estrategias de coordinación entre Cecopal y Cecopi, tomando como referencia la dana de Valencia y otras emergencias recientes.

Carte de las jornadas. / CÓRDOBA

Ejes del encuentro

Otro de los ejes del encuentro será la canalización de iniciativas voluntarias, con ponencias sobre la gestión del voluntariado en Valencia y un debate con la participación de colectivos cordobeses como Protección Civil, Cruz Roja, Banco de Alimentos y grupos vecinales. Finalmente, se dedicará un bloque específico a la emergencia provocada por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, con una ponencia y una mesa de debate centradas en la respuesta de los servicios públicos y en la coordinación institucional ante una crisis inédita en la ciudad.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que esta cita será “un espacio para analizar y fortalecer la capacidad de respuesta ante catástrofes desde el ámbito municipal”, y ha insistido en que se trata de una oportunidad para optimizar la coordinación entre municipios, mejorar la resiliencia de las infraestructuras esenciales y poner en valor el papel clave del voluntariado y de los servicios públicos en contextos de crisis.

Unas 200 personas de toda España asistirán a esta jornada organizada por la Cátedra Emacsa, con el patrocinio de Emacsa, Ayuntamiento de Córdoba y Universidad de Córdoba. La clausura institucional tendrá lugar a las 18.30 horas.