El Ayuntamiento de Córdoba estudia crear un accésit para los Patios de Navidad en su 20 aniversario

Con el calor resistiéndose a abandonar el primer plano en Córdoba, cuesta hablar de las próximas fiestas, pero lo cierto es que ya están a la vuelta de la esquina. El Ayuntamiento de Córdoba está estudiando dar un paso más este año para consolidar la ya tradicional fiesta de los Patios de Navidad. Para ello, ha elaborado un borrador de bases que está pendiente de aprobación en el que plantea crear un accésit de participación para los recintos que abran sus puertas.

Además, ampliará el cupo de posibles participantes, que hasta ahora eran unos 40-45 hasta 60 patios, cifra similar a los que compiten por los premios en las fiesta de mayo, aunque en este caso, no haya concurso. Los Patios de Navidad se celebrará los cuatro fines de semana de diciembre, del viernes 5 al domingo 28, aunque los interesados podrán elegir entre abrir sus casas un fin de semana o dos, ajustándose a las rutas establecidas. Según los días de apertura, la subvención será mayor o menor.

Fuentes municipales han informado de que el presupuesto total asignado a los accésit es de 24.000 euros, cantidad que se distribuirá según el número de inscritos.

Patio adornado con motivos navideños. / AJGONZALEZ

Una vez se aprueben las bases, los interesados tendrán un plazo para inscribirse. Para evitar que la comisión de selección tenga que pasar por todas las casas, se tendrá en cuenta la puntuación del baremo de mayo en aquellos que hayan participado en el concurso y se procederá a visitar el resto de recintos inscritos.

La Navidad en los patios es una celebración que este año cumple su 20 aniversario y que surgió de forma espontánea desde la asociación de cuidadores Claveles y Gitanillas. Los dueños de una serie de patios que normalmente abrían en mayo decidieron ofrecer otro punto de vista de los recintos en las fiestas navideñas, con música de coros y decorados con pascueros y otro tipo de plantas, aportando un aliciente turístico extra a la ciudad. De esta forma, se organizó también un concurso de dulces navideños abierto a todos los cordobeses con recetas típicas de esas fechas.

Detalle de un patio cordobés abierto en Navidad. / AJGONZALEZ

Con el tiempo, el Ayuntamiento se sumó a la iniciativa aportando los dulces y licores que se ofrecen a las visitas en esos días y ahora se institucionaliza la ayuda con los accésits de participación y unas bases específicas.

Dulces y licores

Este año, con la ampliación a 60 patios, el Ayuntamiento ha lanzado una licitación para la compra de entre 300 y 500 kilos de mantecados, de 280 a 500 botellas de licores con y sin alcohol, de 160 a 250 botellas de anís y vasitos por un importe total de unos 20.000 euros con impuestos. Todo ello se repartirá a los patios participantes para que lo ofrezcan a las visitas durante los fines de semana de apertura.