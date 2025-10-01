Los apartamentos también suman en agosto: casi 9.000 turistas en el mes más veraniego y una subida del 18% en lo que va de año

Los apartamentos turísticos de Córdoba siguen sumando viajeros y pernoctaciones a un ritmo imparable y lo hacen, incluso, cuando en la provincia los termómetros superan de largo los 40 grados. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles los datos de agosto de los alojamientos extrahoteleros y, a nivel provincial, los apartamentos turísticos registraron 8.730 viajeros en el octavo mes del año. En 2024, en el mismo mes, la cifra fue de 7.210 turistas. En lo que va de año, estos alojamientos han alcanzado ya los 72.712 turistas alojados, que son un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Las pernoctaciones, en el mismo tramo, han rozado las 150.000, subiendo casi un 20% en un año.

A nivel provincial ocurre, además, algo que no pasa a nivel capital. Los turistas nacionales que eligen estos alojamientos son más que los extranjeros, aunque el reparto es muy equitativo. De los más de 72.000 viajeros que se han quedado en un apartamento entre enero y agosto de este año en la provincia, casi 39.000 eran españoles, mientras que unos 34.000 eran de fuera de España. Los nacionales, además, despuntan cerca de un 26% en este 2025, mientras los extranjeros suben poco más de un 9%.

Imagen de archivo de un bloque de apartamentos turísticos en Córdoba. / Noemí Caballero

Un papel esencial en estas subidas lo juega el hecho de que haya, además, bastantes más apartamentos que hace un año. En la provincia, en agosto de este 2025, se contabilizaban 529 alojamientos de este tipo, que son 82 más que en agosto de 2024 y, además, tenían 443 plazas más.

Los datos de la capital

En cuanto a la capital, que soporta el peso de la mayor parte de este turismo, solo en agosto pernoctaron en apartamentos 6.471 turistas, un 9% más que en agosto del año pasado. Para el periodo enero-agosto, la cifra rozó los 63.000 turistas, un 14% que el año pasado. En el caso de la capital, los turistas extranjeros que se alojan en estos sitios son más que los nacionales, 31.521 de fuera por 31.253 españoles. En cuanto a las pernoctaciones en estos ocho meses, fueron casi 125.000, un 21% más que hace un año.

También es destacado en el caso de la capital el aumento de la estancia media, que fue de un 14% en agosto, pasando de 1,83 días en el octavo mes del año pasado a 2,08 este año. En cuanto a número de alojamientos, había en agosto en la capital un total de 367 registrados con 1.181 plazas, cuando el año pasado había 313 con 913 plazas. Es decir, que en comparación con 2024, en agosto de este año había 54 apartamentos más que sumaron 268 plazas más.