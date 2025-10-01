Antonio Hurtado rechaza "los caramelitos fiscales" tras "el purgante" de las subidas del agua y la basura en Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha rechazado los “caramelitos fiscales” que incluyen las modificaciones de ordenanzas fiscales para el 2026, después del “purgante” que significa la tercera subida consecutiva de recogida de basura en un 53% y del suministro de agua por un 18%. Hurtado ha presentado las enmiendas socialistas al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales, que pasarán por el Pleno la semana próxima, denunciando que el empeño del gobierno municipal de José María Bellido es "eliminar la progresividad fiscal" que hace que pague más quien más tiene. “Las enmiendas socialistas presentadas tratan de eliminar todas aquellas medidas fiscales que reducen la progresividad de nuestros tributos e incorporar propuestas que mejoren la progresividad nuestro sistema fiscal”, ha señalado Hurtado.

Propuestas del PSOE

En relación a las enmiendas presentadas, Hurtado ha defendido la eliminación de las subidas propuestas en el suministro de agua, del 2,1%, y en la recogida de basura del 2,2% para el 2026. También proponen desde el PSOE incorporar la bonificación de un 95% en el IBI a las viviendas de alquiler social de AVRA y Vimcorsa, y el aumento de la fiscalidad para los apartamentos y viviendas turísticas en el IBI, ICIO, IAE, Impuesto de Plusvalía, Licencia de Obras y Licencia de Actividad, prestación patrimonial no tributaria por suministro de agua.

Gratis el Zoo y la Ciudad de los Niños

Hurtado también ha defendido la gratuidad para la visita de los cordobeses al Centro de Conservación Zoo, a la Ciudad de los Niños y al Jardín Botánico, al igual que se hace con la visita a los museos municipales. Para el portavoz socialista, es necesario conseguir rebajar de los 10 euros actuales a la mitad la tarifa de aparcar en la Feria de la Salud, para lo que se establecería una contribución especial a la empresa privada encargada de su explotación.

El PSOE quiere incorporar otras enmiendas para crear una bonificación en el impuesto de plusvalía a las unidades productivas que se transmitan por mortis causa, es decir, para negocios que se siguen explotando por los herederos de la persona fallecida. Para Hurtado, esta bonificación garantizaría la permanencia de estos establecimientos que muchos de ellos en la actualidad se ven abocados a ser vendidos o desaparecer. El portavoz socialista ve necesario crear una línea de atención y ayuda al contribuyente específica para personas mayores de 65 años y modificar la ordenanza general para incluir la notificación individual para los recibos de impuestos por padrón no domiciliados a efectos del cómputo del periodo en voluntaria.

La equiparación de las familias monoparentales con las familias numerosas en las reducciones o bonificaciones que se aplican en las tasas municipales, prestaciones patrimoniales no tributarias y precios públicos, es otra enmienda que presenta el PSOE de Córdoba, así como la bonificación del 50% en el IAE para las empresas que presten a sus empleados un servicio de bicicletas, transporte colectivo no contaminante de empresa o la micromovilidad eléctrica, ha concretado Hurtado. El portavoz socialista ha concluido afirmando que hay que recuperar la capacidad recaudatoria del IBI de naturaleza rústica, IAE, ICIO, Tasa de Licencia de Obras y Tasa de Licencia de Actividades estableciendo los tipos de gravamen anteriores a las rebajas producidas en los últimos ejercicios económicos