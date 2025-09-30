La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La bolsa de suelo disponible para vivienda protegida, el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena centran la información de la jornada
La Junta de Andalucía ha publicado hoy la bolsa de suelo para vivienda asequible, con capacidad para construir 40.937 viviendas protegidas en toda Andalucía. Córdoba capital cuenta con cuarenta parcelas disponibles, con una capacidad para más de 4.200 inmuebles. Te detallamos las ubicaciones en las que se encuentran cada una de ellas. En otro orden de cosas, hoy ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la gripe. Los más pequeños y las embarazadas son los primeros grupos de población que reciben la dosis. En total, unos 185.000 cordobeses recibirán la vacuna este año. Y en tercer lugar, te contamos el despliegue policial que ha tenido lugar en Baena esta mañana. Una macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico que aún continúa abierta acumula ya seis detenidos tras los registros practicados.
Córdoba ciudad
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno al edificio de los antiguos juzgados, que ya tiene fecha de apertura
- Un policía, sobre el acusado de asesinato en Platero Pedro de Bares: "Dijo que le había chuleado y lo mató"
- Sadeco publica el listado provisional de aprobados de las 176 plazas de peón: enlace y plazo para reclamaciones
- Diagnóstico del arbolado en Córdoba: 87.218 árboles, exceso de naranjos y podas inadecuadas
- Loles López destaca en Córdoba los avances logrados en dependencia pese a las protestas sindicales
- La Junta descarta la presencia de gripe aviar en las aves encontradas muertas en la provincia de Córdoba
- Abierto el plazo para los Juegos Deportivos Municipales: plazos para la inscripción y precios
Cultura
Provincia
- La Diputación acompaña con la marca ‘Sabor a Córdoba’ al sector hortofrutícola de la provincia en la Fruit Attraction
- Baena inicia los trabajos preliminares para localizar las fosas comunes del cementerio municipal
- Montilla estrena el vehículo de la Policía Nacional que permite expedir DNI y pasaportes en el acto
España
- La UME se despliega en Ibiza tras un diluvio histórico de 200 litros por metro cuadrado en dos horas
Internacional
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia