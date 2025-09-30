Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La bolsa de suelo disponible para vivienda protegida, el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena centran la información de la jornada

Comienza la campaña de vacunación de gripe en niños y embarazadas.

Comienza la campaña de vacunación de gripe en niños y embarazadas. / AJGONZALEZ / COR

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha publicado hoy la bolsa de suelo para vivienda asequible, con capacidad para construir 40.937 viviendas protegidas en toda Andalucía. Córdoba capital cuenta con cuarenta parcelas disponibles, con una capacidad para más de 4.200 inmuebles. Te detallamos las ubicaciones en las que se encuentran cada una de ellas. En otro orden de cosas, hoy ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la gripe. Los más pequeños y las embarazadas son los primeros grupos de población que reciben la dosis. En total, unos 185.000 cordobeses recibirán la vacuna este año. Y en tercer lugar, te contamos el despliegue policial que ha tenido lugar en Baena esta mañana. Una macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico que aún continúa abierta acumula ya seis detenidos tras los registros practicados.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
  2. La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
  3. Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
  4. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  5. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  6. Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
  7. Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
  8. Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Junta publica su bolsa de suelo: Córdoba dispone de terreno para más de 4.200 viviendas protegidas

La Junta publica su bolsa de suelo: Córdoba dispone de terreno para más de 4.200 viviendas protegidas

Un policía, sobre el acusado de asesinato en Platero Pedro de Bares: "Dijo que le había chuleado y lo mató"

Un policía, sobre el acusado de asesinato en Platero Pedro de Bares: "Dijo que le había chuleado y lo mató"

Encinarejo, con su alcalde de Vox, Francisco Franco, se suma a la causa Palestina y contra el "genocidio"

Encinarejo, con su alcalde de Vox, Francisco Franco, se suma a la causa Palestina y contra el "genocidio"

El PP aprueba en solitario el presupuesto de Urbanismo con críticas del PSOE sobre "la falta de planificación"

El PP aprueba en solitario el presupuesto de Urbanismo con críticas del PSOE sobre "la falta de planificación"

Comienza en Córdoba la campaña de vacunación contra la gripe: "Mientras más inmunizados estemos, mejor"

Comienza en Córdoba la campaña de vacunación contra la gripe: "Mientras más inmunizados estemos, mejor"

Loles López destaca en Córdoba los avances logrados en dependencia pese a las protestas sindicales

Loles López destaca en Córdoba los avances logrados en dependencia pese a las protestas sindicales

Sadeco publica el listado provisional de aprobados de las 176 plazas de peón: enlace y plazo para reclamaciones

Sadeco publica el listado provisional de aprobados de las 176 plazas de peón: enlace y plazo para reclamaciones
Tracking Pixel Contents