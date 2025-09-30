La Junta de Andalucía ha publicado hoy la bolsa de suelo para vivienda asequible, con capacidad para construir 40.937 viviendas protegidas en toda Andalucía. Córdoba capital cuenta con cuarenta parcelas disponibles, con una capacidad para más de 4.200 inmuebles. Te detallamos las ubicaciones en las que se encuentran cada una de ellas. En otro orden de cosas, hoy ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la gripe. Los más pequeños y las embarazadas son los primeros grupos de población que reciben la dosis. En total, unos 185.000 cordobeses recibirán la vacuna este año. Y en tercer lugar, te contamos el despliegue policial que ha tenido lugar en Baena esta mañana. Una macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico que aún continúa abierta acumula ya seis detenidos tras los registros practicados.

