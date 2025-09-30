La actualidad del martes 30 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El otoño cultural en Córdoba, la última hora del temporal en Valencia y la precampaña electoral de Moreno y Montero en la entrega de llaves de los apartamentos de Sama Naharro centran la crónica informativa
Con un mes de octubre cargado de programación cultural y de ocio, el otoño no tendrá nada que envidiarle a la primavera en Córdoba. Un sinfín de conciertos, el final de Cosmopoética, el festival Flora y la Feria del libro son algunos de los platos fuertes. En otro orden de cosas, fijamos la mirada informativa en el temporal que azota Valencia con lluvias de hasta 350 litros por metro cuadrado. Si ayer el nivel de alerta de la Aemet fue rojo, para hoy martes es naranja, y las zonas más golpeadas por las aguas, con el tremendo impacto en la memoria colectiva de la dana de hace once meses, podrán respirar más tranquilas. Los hechos mas graves ayer se registraron en Alzira, Cullera y Sueca, con calles y viviendas anegadas, aunque lo peor del temporal se desplazó hacia el mar. Por último, Juanma Moreno y María Jesús Montero aprovecharon ayer su visita a Córdoba, prevista para la entrega de llaves a los inquilinos de los apartamentos de mayores de Sama Naharro, para hacer precampaña, lanzarse pullas y hasta vaticinar adelanto de elecciones.
- Un otoño que no tiene que envidiar a la primavera: Córdoba se llena de ocio y cultura en octubre
- La alerta roja por lluvias paraliza la Comunidad Valenciana y reaviva el recuerdo de la dana
- Montero y Moreno, 'duelo a muerte' por la presidencia de la comunidad (de vecinos)
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El rector de la UCO pide "el cumplimiento estricto" del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- El acusado de asesinar a un hombre en la calle Platero Pedro de Bares alega defensa propia en el juicio
- El torero El Cid, a juicio el próximo 13 de enero acusado de amenazar a un empresario de Córdoba
Provincia
- Descubren unos restos arqueológicos en Lucena al abrir una zanja en una obra del PFEA
- La magna de Lucena logra un «éxito rotundo» de público y promoción de la ciudad
Andalucía
Cultura
Internacional
Deportes
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones