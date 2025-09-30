Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 30 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El otoño cultural en Córdoba, la última hora del temporal en Valencia y la precampaña electoral de Moreno y Montero en la entrega de llaves de los apartamentos de Sama Naharro centran la crónica informativa

Público asiste a una de las propuestas del festival Flora 2024.

Público asiste a una de las propuestas del festival Flora 2024. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Con un mes de octubre cargado de programación cultural y de ocio, el otoño no tendrá nada que envidiarle a la primavera en Córdoba. Un sinfín de conciertos, el final de Cosmopoética, el festival Flora y la Feria del libro son algunos de los platos fuertes. En otro orden de cosas, fijamos la mirada informativa en el temporal que azota Valencia con lluvias de hasta 350 litros por metro cuadrado. Si ayer el nivel de alerta de la Aemet fue rojo, para hoy martes es naranja, y las zonas más golpeadas por las aguas, con el tremendo impacto en la memoria colectiva de la dana de hace once meses, podrán respirar más tranquilas. Los hechos mas graves ayer se registraron en Alzira, Cullera y Sueca, con calles y viviendas anegadas, aunque lo peor del temporal se desplazó hacia el mar. Por último, Juanma Moreno y María Jesús Montero aprovecharon ayer su visita a Córdoba, prevista para la entrega de llaves a los inquilinos de los apartamentos de mayores de Sama Naharro, para hacer precampaña, lanzarse pullas y hasta vaticinar adelanto de elecciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Internacional

Deportes

TEMAS

