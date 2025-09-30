La testigo del asesinato en Platero Pedro de Bares afirma que la víctima abrió la puerta "pensando que era la Policía"

La pareja del acusado del asesinato ocurrido en la calle Platero Pedro de Bares y policías que acudieron al lugar de los hechos han desmentido este martes, durante la segunda sesión del juicio, la versión ofrecida por el encartado, quien sostuvo ayer que actuó en defensa propia.

En este sentido, la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba ha reanudado el juicio dando paso a las declaraciones de los testigos. La agresión tuvo lugar en el domicilio de la mujer, el 11 de abril de 2024. En el interrogatorio, ella ha descrito que el encartado la insultó y la agredió, y que la víctima medió, lo que les llevó a un enfrentamiento. Ante esta situación, "lo sacamos como pudimos de la casa y los vecinos decían que habían llamado a la Policía".

Cerraron la puerta de la vivienda y cuando al cabo de unos minutos sonó el timbre, "pensando que era la Policía, (la víctima) abrió y le pegó dos cuchilladas en el pecho". Ella se encontraba detrás del amigo, por lo que se ha mostrado convencida de que "si hubiera sido yo, me hubiera pegado a mí la puñalada".

Sostiene que el encartado "metió el brazo por la puerta" y el fallecido no llegó a verle. Precisamente, el jefe del grupo de homicidios de la Policía Nacional en aquel momento ha detallado en el interrogatorio que la agresión habría ocurrido en la puerta del piso, y no en el salón como indica el procesado, y que la víctima salió al rellano, posiblemente, para observar quién le había apuñalado.

Después de esto, acudió al lavadero de la vivienda y cogió un trapo para taponarse la herida. Regresó al salón, se sentó en una silla y, al sufrir los síntomas del shock hipovolémico por la pérdida de sangre y hallarse solo, volvió a salir del piso. Fue entonces cuando se desplomó por las escaleras del edificio, lugar donde le localizaron los agentes ya inconsciente.

La pareja del acusado ha señalado este martes que cuando ocurrieron los hechos acababa de conocer a la víctima, pero los policías han destacado que el día del supuesto asesinato ella les manifestó que habían matado a su pareja.

"Le había chuleado"

Frente al testimonio del encartado, quien sostiene que lanzó una cuchillada al aire para defenderse del ataque que estaba recibiendo en el salón por parte de su novia y de su amigo, los policías no recuerdan que el procesado presentara lesiones cuando fue detenido y afirman que la casa no tenía signos de haber registrado una pelea.

Tras la agresión, el acusado abandonó el piso y su pareja le persiguió por la vía pública, informando a la Policía de su recorrido para facilitar la detención. Dos agentes le acorralaron en la calle y arrojó su navaja al suelo, aunque la recuperaron gracias a las indicaciones de los testigos. Un policía ha destacado que el detenido le dijo que la víctima "le había chuleado y él le había matado". En el calabozo, el acusado les preguntó si su amigo había fallecido.

De su parte, la pareja del procesado ha recordado que en diciembre salió de prisión tras cumplir una condena por violencia de género hacia ella y que se vio obligada a recogerlo en su domicilio "por miedo". "Me mandaba a rumanos a mi casa" ha indicado, detallando que también la telefoneaban sus compañeros de la prisión.

Este martes han declarado, asimismo, otros testigos como el padre del fallecido, que tenía 46 años de edad. Contaba con dos hijos menores de edad y una hija mayor de edad. La madre de la víctima ha sido citada a juicio, pero, una vez en la sala, la emoción le ha impedido hablar y las partes han renunciado a su testimonio. El juicio continuará desarrollándose, previsiblemente, hasta el próximo viernes.