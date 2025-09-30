Sadeco publica el listado provisional de aprobados de las 176 plazas de peón

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, ha publicado este martes, 30 de septiembre, el listado de aprobados provisional de las 176 plazas de peón. Un total de 2.680 personas -de las 4.174 que estaban convocadas- se presentaron en el mes de enero a la prueba teórica para optar a las plazas, mientras que las pruebas físico-prácticas se realizaron durante el pasado mes de mayo. Los listados pueden consultarse en la web de Sadeco a través de este enlace en el apartado «Listados» y en el tablón de anuncio de la sede central de la empresa, en la avenida Medina Azahara 4 entrada por C/ Le Corbusier s/n.

Además, en las web de Sadeco se puede consultar la relación del listado provisional de aprobados, con indicación de la puntuación definitiva en la fase de oposición y la baremación provisional de la fase de concurso, así como anexo 1 con la baremación provisional de la fase de concurso de las aspirantes que tienen autorizado aplazamiento por situación prevista en la base 6 apartado 1, de la convocatoria para la provisión de 176 plazas de peón limpiado, mediante un sistema de concurso-oposición en promoción externa y plazas para la conformación de la bolsa de trabajo temporal.

Imagen de los exámenes de Sadeco del pasado año, en el Pabellón Vista Alegre. / MANUEL MURILLO

Plazo de reclamaciones

Sadeco abre ahora un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles (excluyéndose sábados, domingos y festivos) a contar a partir de la fecha de esta publicación y hasta las 23.59 horas del día 7 de octubre 2025. Transcurrido este plazo, el tribunal publicará la relación definitiva de aprobados previa al obligatorio reconocimiento médico. Las reclamaciones deben de ser remitidas a la cuenta de correo electrónico convocatoriaempleo2024@sadeco.es. Este concurso-oposición no solo otorgará las plazas, sino que servirá para la conformación de la bolsa de trabajo temporal de la empresa de limpieza.

Ha transcurrido un año desde que comenzó este proceso. Fue el pasado 30 de agosto del 2024 cuando se publicaron en el B.O.P. de Córdoba las bases para participar en la convocatoria de estas 176 plazas para la conformación de la bolsa de trabajo temporal, mediante un sistema de concurso-oposición en promoción externa.